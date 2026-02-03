特朗普：莫迪同意不買俄石油　美降低對印關稅

中評社北京2月3日電／美國總統特朗普2日在社交媒體上發文，證實他當天上午與印度總理莫迪通電話，稱莫迪同意印度停止購買俄羅斯石油，美國則將降低印度輸美商品關稅稅率。



新華社報導，特朗普稱，莫迪還同意顯著增加美國石油的採購量，並可能購買委內瑞拉石油。



特朗普說，他和莫迪達成一項雙邊貿易協議。美國將把對印度商品加徵的所謂“對等關稅”稅率從25%降至18%，立即生效，印度同時降低對美關稅和非關稅壁壘。



他說，除了採購超過5000億美元的美國能源、科技、農業、煤炭等產品，莫迪還承諾顯著提高“購買美國貨”的水平。



白宮一名發言人稍後告訴美國有線電視新聞網，除降低所謂“對等關稅”，特朗普還將完全取消為迫使印度停止購買俄羅斯石油而額外徵收的25%關稅。



截至記者發稿時，白宮尚未就此發佈正式消息。莫迪當天在社交媒體上發文，確認美國同意把印度輸美商品關稅稅率降至18%。



美國政府去年7月31日宣佈對印度輸美商品徵收25%的“對等關稅”，這一關稅措施于當年8月7日生效。8月6日，特朗普簽署行政令，以印度“以直接或間接方式進口俄羅斯石油”為由，對印度輸美商品額外徵收25%關稅。



印度和美國早在去年2月就承諾圍繞雙邊貿易協議展開談判，但立場差異、尤其是圍繞原油採購的分歧導致雙方遲遲未能達成貿易協議。