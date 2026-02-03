澤連斯基：烏美雙邊會談也將在阿布扎比舉行

中評社北京2月3日電／烏克蘭總統澤連斯基2日在社交媒體發文說，烏方談判代表團定於4日在阿聯酋首都阿布扎比參加第二輪烏美俄三方會談期間，也與美方就多份協議舉行烏美雙邊會談。



新華社報導，澤連斯基說，他當天會見將前往阿布扎比的烏方談判代表團成員，包括國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫、總統辦公室主任布達諾夫、總統辦公室第一副主任基斯利察、烏軍總參謀長格納托夫和總統辦公室顧問亞歷山大·別夫茲。烏執政黨人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞也將一同參加三方會談。



澤連斯基說，第二輪俄美烏三方會談期間，烏方代表團還將與美方舉行雙邊會談。他表示，烏方準備採取真正的步驟，相信可以實現“有尊嚴的持久和平”。



澤連斯基表示，美國對烏安全保障協議已就緒，期待雙方就關於烏克蘭重建和經濟發展的協議文件取得“進一步實質性進展”。



澤連斯基還說，自1月30日以來，烏俄實現了相互暫停襲擊能源基礎設施的“能源停火”，這一緩和局勢的措施有助於樹立民眾對談判進程的信任，他希望美方在保障對話所需的必要條件上繼續發揮作用。



由俄羅斯、美國、烏克蘭代表組成的安全問題工作組1月23日至24日在阿布扎比首次舉行接觸，三方就結束戰事及其所需的安全條件進行了討論，但未宣佈達成具體共識。