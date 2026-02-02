且十：陸配李貞秀正在成為島內政治試金石

李貞秀 中評社北京2月4日電（作者 且十）島內立法機關開啟新會期，民眾黨按照兩年條款，有6名“新科民代”上任，其中具有陸配身分的李貞秀，被內政部門點名應該依據所謂的“國籍法”規定，於就任一年內提交“放棄中華人民共和國國籍”證明，否則就應該予以解職。如何認定李貞秀的任職資格，已成為島內政治鬥爭的試金石。



用所謂的“國籍法”否定李貞秀任職資格就是製造“法理台獨”。



依據島內所謂的“國籍法”，外國人或無國籍人歸化者，不得擔任民選公職；已擔任者，應在一年內完成喪失原國籍並取得證明文件，否則就應由各所屬機關予以解職。



島內行政機關的內政部門就是依此規定，要求李貞秀應該在就職一年內提出“放棄中華人民共和國國籍”證明。然而，依島內最高法律及其增修條文，另有“兩岸人民關係條例”規範兩岸事務，該條例規定，大陸地區人民獲得島內各項權利，只需放棄大陸戶籍即可。在民進黨執政的陳水扁、蔡英文時代，島內也是依據“兩岸人民關係條例”處理類似問題，有陸配當選包括縣議員、村里長等層級的民選公職，李貞秀也是經蔡英文時代的“選舉委員會”認定參選資格的。所以，李貞秀的當選資格不應該有疑義。



但是，賴清德上台後全面推行“台獨”分裂路線，用所謂的“國籍法”處理陸配當選民選公職資格，就是一個不折不扣的“台獨”動作。賴清德上台後把兩岸定位於“國與國”關係，在不敢“修憲”，不敢廢除“兩岸人民關係條例”的情況下，就通過用“國籍法”規定陸配的民選公職資格，製造“法理台獨”的判例，累積“國與國”關係的行政實務，為最後實現“法理台獨”服務。



抱著這種險惡用心，島內行政機關的內政部門，取消了南投縣陸配議員的任職資配，還要其退還任職期間的報酬。取消了花蓮縣富里鄉陸配村長的任職資格。現在又要求陸配李貞秀依所謂的“國籍法”放棄大陸國籍，這不僅永久取消了陸配在島內參選公職的權利，而且為“法理台獨”累積了更高的行政判例，在“台獨”路上越走越遠。



維護李貞秀的任職資格必將進一步推動“藍白合”。



島內藍綠白政黨圍繞李貞秀任職資格的攻防戰已經開始。民進黨的民意代表已經放話，要求立法機關修改相關法律，防止李貞秀獲得相關秘密，危害安全。綠營媒體已密集放話，要求內政部門在明知李貞秀具有大陸國籍的情況下，不應該等一年後再來認定當選資格，現在就應該宣布李貞秀當選無效。有綠營民代提出行政部門對李貞秀的質詢可以不預回答等等。所以，李貞秀要保住任職資格、並能順利履行職務，光靠民眾黨、靠民眾黨的八席民代是不可能的，藍白合成為必然的選擇。

