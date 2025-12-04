2026年全球石油市場與供應鏈未來走向

中評社廣州2月4日電（作者 肖紀澤）隨著委內瑞拉和伊朗局勢升級，以及俄烏衝突持續，全球石油市場面臨的地緣風險日益上升，美國萊斯大學貝克公共政策研究院能源研究中心客座研究員阿比·羅亨詹和哈羅德·約克在其播客上撰文，預測2026年全球石油價格、產量、投資等發展趨勢。



一、全球石油市場短期存在供應風險



委內瑞拉和伊朗局勢對全球石油市場的影響已形成兩極效應。馬杜羅被捕後，很多觀點認為委內瑞拉的石油產量會大幅激增。但隨著局勢逐漸緩和，人們開始意識到，委內瑞拉的鑽井不是和西德克薩斯一樣。在西德克薩斯，從你開始選址鑽井到第一次出油只要六周時間，但在委內瑞拉，這至少需要六年時間。



委內瑞拉的政治環境存在極大不確定性，後續發展路徑尚不明確，而且美國的態度也至關重要。但就對石油市場的影響而言，在委內瑞拉實現反彈、穩定、提升，以及能源巨頭雪佛龍抓住機會、潛在投資流向加拉加斯之前，委短期石油產量反而可能出現下滑。考慮到中國採購的不確定性、“黑暗艦隊”“影子艦隊”等因素，委內瑞拉每日數十萬桶的石油出口供應處於風險中。



雪佛龍已表示：如果當前石油日產量24萬桶，2026年底就會翻倍，再到2028年左右增產50%。這相當於為全球石油供應新增了一個北海油田——因為目前北海油田的日產量正是48萬桶。這足以說明，若雪佛龍能獲得機會去嘗試改變，真正將這些產能釋放出來，其規模將相當可觀。



隨著委內瑞拉局勢逐漸緩和，全球目光開始轉向伊朗。我們之前也見過類似情況，伊朗曾爆發過街頭示威，但這次的抗議活動規模更大——參與人數更多，波及的城市也更廣。這可能會帶來相反的影響：如果抗議演變為政治動蕩，伊朗國內局勢失控，那麼其石油產量大概率會下降，而不是維持穩定或增長。



從市場角度來看，一方面，如果我們採取正確的措施，委內瑞拉的石油產量有望增長；另一方面，若伊朗局勢持續惡化，其產量則面臨下滑風險。所以，這給市場帶來了一個有趣的困境。過去一周到十天裡，油價幾乎沒有變化。部分原因是目前全球石油市場存在每日約150萬桶石油的供給，足以吸收任何突發衝擊；另外，這兩個事件都存在不確定性，並且產生的影響相反，所以市場處於觀望狀態，而非停滯狀態。因此，全球石油市場短期存在供應風險，若伊朗政權發生實質性變化，且市場有需求，供應端肯定會迎來機遇。不過，目前確實存在太多不確定性，可能的發展場景五花八門。

