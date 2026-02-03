明報：金價波動警惕炒風　央行增持大勢未變

中評社香港2月3日電／貴金屬價格大幅波動，國際金價最近兩個交易日一度急跌超過一成半，銀價更暴瀉逾四成。明報今日社評說，美國總統特朗普屬意的下任聯儲局主席人選，未必如市場之前想像般會進取減息，雖說是金銀價格暴跌的導火線，惟過去半年熱錢湧入貴金屬市場，導致金價銀價“拋物線式上升”，市場投機過甚形成泡沫，大幅調整本來就是遲早問題，不排除金價短期仍會相當波動，不過中長線而言，全球多國央行增持黃金，仍是大勢所趨。



社評還提到，香港建設國際黃金交易中心，符合國家戰略、順應國際大勢，必須加速推進，協助國家長遠爭取黃金定價話語權。



社評指出，美國總統特朗普上周五宣布提名聯儲局前理事沃什擔任下任聯儲局主席，廣被視為觸發金銀價格急跌的原因，然而考慮到金銀兩者近期累積升幅驚人，市場出現顯著調整，其實只是時間問題。事實上，近月金銀價格狂飈，跟投機炒賣愈演愈烈有關，升勢已經偏離了基本因素。下任聯儲局主席息口政策未必如想像般偏“鴿”，令美元匯價得到支持，不過是為貴金屬市場調整提供了等待多時的理由。



華府近年積極將美元“武器化”，加上特朗普變幻無常的關稅政策，迫使多國央行重新檢視過度依賴美元的風險，紛紛增持黃金、調整儲備結構，突顯國際貨幣體系正經歷深層變化。根據世界黃金協會統計，截至去年第三季，全球官方黃金儲備餘額約3.69萬億美元，佔官方總儲備比重達28.9%，是2000年有統計以來新高。相比之下，美元在全球外匯存底的佔比則降至56.92%，屬1995年以來最低水平。



世界黄金協會最新報告指出，去年全球黃金需求增長約1%，總量達5002噸，創下歷史新高，各國央行購金速度卻放緩約兩成。然而去美元化趨勢未變，相信多國央行仍會繼續穩步增持黃金。



香港特區政府上周與上海黃金交易所簽訂合作協議，成立香港貴金屬中央結算系統公司，同時公布6項推動香港黃金市場升級發展的措施，除了拓展本地黃金倉貯容量，黃金中央清算系統亦爭取今年內試營運。



滬港聯手可以促進內地市場與國際黃金交易規則對接，提高滬港兩地在全球黃金市場的影響力，同時亦為人民幣國際化提供支撐。這不僅是豐富本港金融業生態的機會，更關乎國家發展戰略，特區當局必須盡力做出成績。