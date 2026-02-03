國共兩黨智庫論壇達成十五項共同意見

中國國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源宣讀共同意見。（中評社 海涵攝） 中評社北京2月3日電（記者 海涵）由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇3日在北京舉行。國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者100餘人就兩岸觀光旅遊、產業、環境永續發展交流合作三項議題進行深入交流研討，達成五個面向、十五項共同意見。



當天下午5時許，論壇進入尾聲，中國國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源作閉幕總結並宣讀共同意見。



李鴻源介紹，與會人士認為，國共兩黨保持良性互動，有利於深化兩岸交流合作，促進共同發展，造福兩岸人民。2008年至2016年，兩岸在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）等23項協議，搭建起空運直航、海運直航、直接通郵、金融合作、食品安全、司法互助等制度性安排，實現開放大陸民眾來台旅遊，形成兩岸大交流、大合作、大發展的良好局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的好處。2016年民進黨執政以來，台海情勢漸趨緊張，當前兩岸關係再次面臨何去何從的關鍵抉擇。兩岸人民要共同努力，堅持“九二共識”、反對“台獨”，維護台海和平，加強交流合作，致力改善民生，增進同胞福祉，攜手共創中華民族復興偉業。



李鴻源宣布，與會人士經過深入交流討論，提出以下五個面向、十五項共同意見：



一、推動恢復兩岸人員往來正常化



——推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙。



——盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。允許兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網絡，允許兩岸港航業者根據兩岸海運相關安排和市場需求按照既有航路自主安排班次和班期，為兩岸民眾往來提供更加便捷高效的海空運輸服務。



——深化兩岸觀光旅遊交流合作。盡快實現福建、上海民眾赴台團 隊旅遊，逐步擴大大陸民眾赴金門、馬祖旅遊。支持兩岸業界舉辦各類旅遊推廣及座談聯誼活動，加強溝通對接，提供更多優質服務和產品，努力為恢復兩岸雙向旅遊創造更好條件和更優環境。

