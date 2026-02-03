中國和烏拉圭深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明

中評社北京2月3日電／中華人民共和國和烏拉圭東岸共和國關於深化中烏全面戰略伙伴關係的聯合聲明



一、應中華人民共和國主席習近平邀請，烏拉圭東岸共和國總統亞曼杜·奧爾西于2026年2月1日至7日對中國進行國事訪問。



二、此次兩國元首會晤，延續了中烏建交38年來形成的傳統。建交以來，兩國歷任國家元首均舉行會晤，取得積極成果。雙方一致同意深化中烏全面戰略伙伴關係，不斷密切往來，拓展合作新領域，提升雙邊關係水平。



三、訪問期間，習近平主席同奧爾西總統舉行了卓有成效的會晤，就雙邊關係、中拉關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。中國國務院總理李強、全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際分別會見奧爾西總統。中烏雙方重申，建立在平等相待、互利共贏基礎上的真誠友誼和牢固政治互信，是兩國共識。



四、雙方強調雙邊關係的多維性，一致同意拓展和深化務實合作，加強人文交流，增進兩國人民相互理解，並加強在國際組織和多邊機制框架內的合作，持續彰顯中烏關係的戰略價值和長期性。雙方一致認為，中烏關係是不同國土面積、人口規模和經濟體量國家之間開展合作的典範。



五、兩國元首回顧並重申2023年11月發表的《中華人民共和國和烏拉圭東岸共和國關於建立全面戰略伙伴關係的聯合聲明》中的各項共識，該聲明為過去兩年多來兩國落實全面戰略伙伴關係確立了路線圖。本聲明將對該路線圖加以更新和鞏固。雙方重申，中烏全面戰略伙伴關係的落實，體現了兩國關係的堅實基礎、雙邊關係發展的豐碩成果、政治互信的不斷深化，以及邁向共同未來的意願。2028年兩國將迎來建交40周年，這具有重要意義，雙方決定屆時共同慶祝。

