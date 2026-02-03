美軍突襲一個月後，委內瑞拉情況如何？

中評社北京2月3日電／2026年1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉，強行控制委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人並將他們帶到美國。美總統特朗普隨後稱，美國將“管理”委內瑞拉直至實施“安全”過渡，美大型石油企業將進入委內瑞拉投資。一個月過去了，委內瑞拉石油產業現狀如何？美委關係有何變化？委內瑞拉國內局勢走向何方？



委石油產業現狀如何



新華社報導，對委軍事行動後，特朗普政府一方面扣押與委內瑞拉有關的油輪，繼續以軍事力量切斷委原油流通；另一方面通過簽署行政令、與委達成石油交易協議等手段，謀求掌控委石油銷售及收入。美國副總統萬斯公開表示，委內瑞拉衹有在符合美國利益的前提下才能出售石油。



1月29日，委內瑞拉代總統德爾西·羅德里格斯簽署一項石油法改革相關法案，其內容包括允許私人和外國投資委內瑞拉石油行業。一些媒體指出，該法案賦予外國企業對委石油生產的運營控制權，是美國施壓下的產物。



美國財政部隨後發佈政策文件，稱將放鬆對委內瑞拉石油業的制裁，解除對部分涉及委內瑞拉石油交易活動的限制，這被外界認為旨在賦予美油企在委更大的經營權限。美國能源行業分析人士指出，該政策的實施前提是相關交易必須由美國實體執行，實際上是以美國利益為先的“有條件制裁解除”。



特朗普近日表示，美國各大石油公司將赴委勘察。分析人士認為，美國未來對委石油行業的干預力度將進一步升級，手段或擴展至美方對委石油資源實施強制開採和全面銷售，以及設立符合美方利益的合資企業等。此舉將加深委內瑞拉對美國的經濟依賴。



儘管特朗普政府近來持續鼓動美國油企“進軍”委內瑞拉，但美油企對此相對謹慎。美國石油巨頭雪佛龍和埃克森美孚公司首席執行官1月30日表示，衹有在委內瑞拉政治環境穩定、法律框架成熟的條件下才會考慮在委設立長期項目。多家美媒指出，當前委基礎設施老舊、政局仍存變數，加之其重質原油開採成本較高，美油企赴委投資開採的意願並不高。

