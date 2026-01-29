包承柯答中評：國共合作帶來切實利好

大陸資深涉台學者包承柯接受中評社記者採訪（資料圖） 中評社北京2月4日電（記者 陳思遠）國共兩黨智庫論壇3日在北京舉辦，這是時隔近十年兩黨恢復機制化交流。大陸資深涉台學者包承柯接受中評社記者採訪時表示，此次論壇務實聚焦民生議題，契合當下兩岸交流實際，不僅能為台灣民眾帶來實實在在的利益，也將為國共兩黨後續更高層級對話鋪路，有利於促進台海和平穩定與兩岸融合發展。



包承柯指出，2016年民進黨當局上台後拒不接受“九二共識”，導致兩岸諸多交流機制停擺，兩岸交流中的諸多問題難以解決。此次鄭麗文當選中國國民黨主席後，迅速推動恢復國共兩黨機制化交流，國民黨短時間內組織40餘位台灣專家學者赴大陸參會，體現了其推動兩岸交流的責任與擔當。作為島內具有重要影響力的在野黨，國民黨明確堅持“九二共識”、反對“台獨”，這一立場是此次國共兩黨機制性交流落實的重要原因。



談及此次國共兩黨智庫論壇聚焦觀光旅遊、產業交流、環境永續發展三大務實民生議題的考量，包承柯表示，國民黨作為台灣在野黨，現階段更適合從務實領域推動兩岸交流，這三大議題契合兩岸共同發展需求，也與大陸推動兩岸融合發展的方向契合。他指出，過去十年大陸經濟、產業、科技實現跨越式發展，高科技產業躋身世界前列，而台灣在芯片等領域具備優勢，兩岸產業具有互補性。未來兩岸融合發展進程中，大陸將依托產業發展優勢，發揮引領作用，帶動兩岸經濟合作交流走向深入。



包承柯認為，此次國共合作能從多方面為台灣民眾帶來切實利好。旅遊方面，2025年大陸赴台遊客僅55萬人次，而台灣民眾赴陸將近500萬人次，兩者高度失衡的症結在於民進黨當局的阻撓。若國民黨能推動落實兩岸旅遊交流落實，保障大陸遊客在台的公平待遇與安全，大陸遊客赴台將為台灣旅遊業者、中小商家等帶來豐厚產業利益。防災減災方面，大陸在應對水災、堰塞湖等災害上擁有豐富經驗，可為台灣相關業者提供參考，助力台灣提升環境治理能力。這些交流合作將形成兩岸互惠互動的良好局面，讓台灣民眾共享發展成果。



針對蕭旭岑提出的“兩岸合作賺世界的錢”，以及民進黨當局可能阻撓交流成果落地的問題，包承柯表示，反對“台獨”分裂是兩岸合作推進的重要前提。民進黨當局不斷為兩岸民間交流設置障礙，還將台灣產業技術向外部輸送，其帶來的短期經濟效應難以為繼。大陸在諸多高科技領域領先全球，台灣擁有成熟的產業管理與市場推廣經驗，兩岸若能排除“台獨”干擾，發揮各自優勢攜手合作，不僅能實現互利共贏，更能進一步提升兩岸產業在世界格局中的整體發展潛力。

