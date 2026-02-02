國共機制化交流重啟　為產業合作出實招

國共兩黨智庫論壇3日在京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京2月4日電（記者 海涵）由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇3日在京舉行，此次論壇被視為國共兩黨機制化交流重啟的標誌，引發輿論高度關注。



在為期一天的論壇中，國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者聚焦兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作三大專業議題，開展務實、深入交流，為深化兩岸相關產業合作建言獻策。



以旅遊為橋 為兩岸累積更多正向動能



“兩岸觀光交流建立在民眾的實際需求與文化聯結之上，依托語言、生活習慣、文化基礎的高度相近，具備其他市場難以撼動的優勢。”台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光認為，觀光是低風險、高互信的兩岸交流形式，亦是成本低、效果長、風險可控的兩岸交流管道。他堅信，只要兩岸方向清晰、步調穩定，在現有基礎上推動交流朝著長期、健康、穩定、有序的方向發展，兩岸觀光產業必將迎來新的發展機遇。



台灣旅遊交流協會創會理事長兼主委賴瑟珍介紹，兩岸旅遊界人士在論壇上進行了充分的溝通對話，達成一系列共識，未來將在推動解除台灣赴大陸“禁團令”、提升旅遊接待與服務品質、恢復兩岸海空客運直航正常化等領域加強合作。“期待通過本次論壇，在務實、理性基礎上加強兩岸交流，以旅遊為橋梁，為未來兩岸發展累積更多正向動能。”

