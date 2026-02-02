姚大光：觀光往來越穩定　兩岸互信越易累積

台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光（中評社 海涵攝） 中評社北京2月4日電（記者 海涵）台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光3日在國共兩黨智庫論壇上表示，觀光是低風險、高互信的兩岸交流形式。觀光往來越穩定，兩岸社會情緒越緩和、誤解越少、互信越易累積。



“兩岸觀光是長期累積的成果。”姚大光回顧，1987年，台灣開放居民赴大陸探親旅行；2008年，大陸開放居民赴台旅遊觀光，這兩個政策節點開啟了兩岸觀光交流的常態化發展。截至目前，兩岸人民互動累計已超1億5000萬人次，這是兩岸兩代觀光產業從業者與兩岸觀光主管機關共同努力的結果。



姚大光指出，兩岸觀光具備語言文字相通、文化生活習慣相近、旅遊安全與基礎設施完善等不可替代的優勢；此外，兩岸觀光市場的需求始終存在。



談及需求，姚大光援引系列數據——台灣民眾赴大陸旅行的最高峰年接待量達620萬人次，彼時台灣全年出境人口僅1800萬，三分之一的台灣出境旅客選擇前往大陸。即便在疫情後，2023年台灣民眾赴大陸旅行超300萬人次，2024年超400萬人次，2025年更是達到489萬人次。“這充分體現出台灣民眾對赴大陸旅行的向往。”



姚大光認為，過往經驗表明，觀光往來越穩定，兩岸社會情緒越緩和、誤解越少、互信越易累積。因此，觀光是低風險、高互信的兩岸交流形式，亦是成本低、效果長、風險可控的兩岸交流管道。

