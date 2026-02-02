陳永豐：深化兩岸產業合作　從難題中尋新機

台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐（中評社 海涵攝） 中評社北京2月4日電（記者 海涵）台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐3日在國共兩黨智庫論壇上接受中評社記者採訪時表示，論壇既聚焦當下已出現的產業問題，尋求破解之法，也著眼未來可能出現的挑戰，探索突破路徑。他指出，加強兩岸合作交流是產業突破困境的關鍵。



陳永豐表示，當前台灣產業正面臨嚴重的空洞化問題。受俄烏衝突、美國關稅政策影響，不少企業訂單量大幅下滑，甚至陷入裁員、一周做三休四的困境，亟待突破。



“唯有接觸才能帶來轉機，加強合作交流是產業突破困境的關鍵。”陳永豐強調，兩岸相關產業已有三十幾年的合作經驗，曾攜手突破美國市場轉單帶來的供應鏈困境，如今更應深化兩岸交流合作，從當下的產業難題中尋找新機，再創佳績。



陳永豐說，兩岸可合作的領域非常多，包括人工智能、智慧製造、機械設備、無人機等板塊。台灣市場規模較小，而大陸市場體量龐大，且在技術研發、資金投入等方面早已形成成熟的體系和經驗，台灣希望借鑒這些成熟經驗，實現優勢互補，深化合作。



以芯片產業為例，陳永豐指出，台灣的芯片產業並非衹有台積電一家龍頭企業，而是形成了“群山”格局，眾多優質企業共同構成了產業優勢。如今這些企業都面臨訂單大幅減少的困境，亦十分擔憂產業鏈斷鏈問題。而破解這些問題的關鍵就是兩岸合作。很多台灣廠商已經主動尋求與大陸企業的合作，比如從大陸企業採購鍛造件，運回台灣進行粗加工、細加工，再攜手將產品推向全球市場，一起賺全世界的錢，這正是兩岸產業合作的核心精神。

