火箭+AI，馬斯克要在太空做什麼？

中評社北京2月3日電／美國企業家埃隆·馬斯克2日表示，太空探索技術公司（SpaceX）收購人工智能公司xAI，他旗下兩家企業“合二為一”。有分析認為，馬斯克合併這兩家前沿技術企業，是他佈局“星際AI”的關鍵一步。



在太空部署AI



新華社報導，馬斯克在SpaceX官網發佈的消息中說，SpaceX收購xAI將整合涵蓋人工智能（AI）、火箭技術、太空互聯網、直連移動設備通信等領域的創新資源，“構建地球上（及地球之外）最具雄心、垂直整合程度最高的創新引擎”。



按馬斯克的說法，僅憑地面解決方案根本無法滿足AI對電力的需求。從長遠來看，基於太空的AI部署顯然是實現規模化的唯一途徑。



馬斯克正在繪就他的“星際AI”版圖。幾天前，SpaceX剛剛向美聯邦通信委員會提交申請，擬在近地軌道部署由多達100萬顆衛星組成的系統，構建在軌數據中心網絡，以支持AI等高性能計算需求。



“部署AI費用最低的地方是在太空。”馬斯克不久前在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會時說。他還號稱“兩年、最多三年內”在太空部署AI數據中心就會成為現實。



美國有線電視新聞網在報導中評論，這一併購既表明xAI在快速增長的AI領域競爭中需要資金，同時也凸顯了AI技術對未來太空探索的重要性。



但業內專家指出，在太空部署AI數據中心，除了發射成本問題外，還涉及衛星運營與維護、軌道擁擠、空間碎片風險以及監管審查等多重挑戰。



用天價完成合併



據路透社援引知情人士的消息報導，在這筆交易中，對SpaceX的估值為1萬億美元，對xAI的估值為2500億美元，兩家企業合併將締造全球最具價值的私營企業。



馬斯克在SpaceX官網的消息中說，對於SpaceX和xAI的使命來說，兩家企業合併意味著通過規模化打造“一個具備感知能力的太陽”，來理解宇宙“並將意識之光延伸到星際”。

