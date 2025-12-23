社評：國共重啟機制化交流　向和平共贏前行

國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行（中評社資料圖） 中評社香港2月4日電／以“兩岸交流合作前瞻”為主題的國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行，雙方達成了涵蓋五大面向的十五項共同意見。這標志著時隔近十年，國共兩黨機制化交流再度重啓。我們認為，此次論壇的舉辦，是歷史脈絡、民心所向與現實需要三者的必然交匯，為陷入僵局的兩岸交流注入一股暖流，更為兩岸關系走向和平發展，鋪設了一條務實可行的路徑。



第一，以合作代替對抗，為台海和平穩定注入希望和力量。



回顧兩岸互動歷程，2006年開啓的“國共論壇”作為首個國共及兩岸政黨的機制化交流平台，曾為兩岸關系發展立下汗馬功勞。在其運作的十餘年間，兩岸直航、大陸居民赴台旅游、農業合作等一系列惠民措施得以落實，2008年至2016年更累計簽署了ECFA等23項協議，構建起較為全面的制度化合作框架，讓兩岸民衆真切共享了和平發展的紅利。然而，2016年後，由於民進黨當局推行“抗中保台”路綫，國共機制化交流中斷，兩岸關系隨之趨冷，台海局勢的不確定性顯著增加。



此次智庫論壇作為國共機制化交流的重要載體，肩負著打破僵局、累積互信的重要使命。本次達成的十五項共同意見，都為兩岸合作開辟了新空間：從全面恢複兩岸海空客運直航、推動大陸居民赴台團隊游重啓，到加強兩岸在精密機械、人工智能等新興產業的合作，共同拓展國際市場；從深化中醫藥康養合作、打造特色文旅路綫，到推進環保標准共通與碳市場對接，等等，這些舉措都有利於兩岸以優勢互補促進共同發展，彰顯了以合作代替對抗的務實思路。論壇成果深刻表明，國共建立常態化溝通機制，不僅有助於化解當前兩岸交流的梗阻，而且也為台海局勢安裝了“減震器”。

