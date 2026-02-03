美印貿易協議如何牽動美印俄三邊關係

中評社北京2月3日電／美國總統特朗普2日表示，他當天與印度總理莫迪通話，雙方達成一項貿易協議。特朗普稱，印度將停止購買俄羅斯石油，美國則將降低印度輸美商品關稅稅率。莫迪同日確認美將下調對印關稅，但未就印度停購俄石油一事表態。



新華社報導，分析人士認為，美印基於現實利益達成該協議，但印度出於多重考量，很難完全停止購買俄石油。該協議雖能緩和兩國經貿分歧，但難以從根本上推動美印關係改善。



降低關稅，美印各有所求



特朗普當天在社交媒體發文稱，莫迪同意印度停止購買俄羅斯石油，美國將把對印度商品加徵的所謂“對等關稅”稅率從25%降至18%，立即生效，印度同時降低對美關稅和非關稅壁壘。



特朗普還說，莫迪同意顯著增加美國石油的採購量，並可能購買委內瑞拉石油。他說，除了採購超過5000億美元的美國能源、科技、農業、煤炭等產品，莫迪還承諾顯著提高“購買美國貨”的水平。



白宮一名發言人當天晚些時候向美國有線電視新聞網表示，除降低所謂“對等關稅”，特朗普還將完全取消為迫使印度停止購買俄羅斯石油而額外徵收的25%關稅。



《印度時報》報導說，該協議“一定程度上體現互惠性”，美國通過降低關稅換取印度更為寬鬆的市場準入，而印度則通過調整能源採購策略換取更有利的貿易條款。



媒體和分析人士認為，當前美印雙方都有達成協議的需求。上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義說，對印度而言，美關稅政策給其製造業帶來不小壓力，印度國內迫切需要恢復正常生產。



從美國角度來看，印度1月底與歐盟達成自由貿易協定，成為“倒逼”美國調整立場的重要因素。美國《新聞周刊》指出，印歐自貿協定的達成不僅對美國形成壓力，也讓印度在與美方談判時掌握更多主動。

