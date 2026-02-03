王毅：堅定捍衛國際秩序　維護自身正當權益

2月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見越共中央總書記特使、越共中央政治局委員、外交部長黎懷忠。新華社 中評社北京2月3日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅3日在北京會見越共中央總書記特使、越共中央政治局委員、外交部長黎懷忠。



新華社報導，王毅祝賀越共十四大成功舉行，表示習近平總書記同蘇林總書記不久前通電話，一致同意中越應堅持道不變、志不改，團結合作推動發展，為深化構建具有戰略意義的中越命運共同體擘畫宏偉藍圖。相信以蘇林總書記為首的新一屆越共中央將團結帶領越南人民，走好符合本國國情的社會主義道路，勝利完成越共十四大確定的目標任務，開啟民族發展新紀元。



王毅表示，新形勢下，中方願同越方以兩黨兩國最高領導人重要共識為指引，把握雙邊關係的戰略性，增強兩國合作的互利性，凸顯中越友好的特殊性，加強高層交往，增強戰略互信，深化互聯互通，拓展科技創新、數字轉型、人工智能等領域務實合作，辦好“紅色研學之旅”等活動，密切人文交流，持續推進中越命運共同體建設。



王毅強調，當今世界並不太平，新年伊始就亂象叢生。作為社會主義的同路人、命運與共的好兄弟，中越兩國應緊密團結協作，統籌發展和安全兩件大事，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護自身正當權益和全球南方共同利益，共同做百年變局中的和平力量、穩定力量、發展力量。



黎懷忠通報了越共十四大主要成果，表示越南黨和人民衷心感謝習近平總書記在越共十四大勝利閉幕後向蘇林總書記致賀信並派特使赴越致賀，這體現了兩黨兩國的傳統友好和高度互信，將有力推動構建越中命運共同體。在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國經濟社會發展取得重大成就，特別是“十四五”規劃圓滿完成，創新、綠色、科技等高質量發展加速推進，中國式現代化持續向前，為世界經濟增長作出重要貢獻，越方對此表示由衷祝賀。



黎懷忠表示，在越中兩黨最高領導人戰略指引下，越中積極落實“六個更”共同目標，雙邊關係實現卓越發展，相互理解更深，政治互信更強，合作機制更豐富。越方始終將對華關係作為頭等優先和戰略選擇，堅定奉行一個中國政策，反對任何形式的“台獨”分裂活動。越方期待同中國成為彼此可依靠的戰略伙伴，一道規劃好下階段高層交往，推進經貿投資和新興領域合作，密切多邊協調配合，共同將越中全面戰略合作伙伴關係提升到更高水平。