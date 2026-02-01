快評：冬去春來　兩岸關係呼喚融冰新局

中共中央台辦主任宋濤在國共智庫論壇致辭：兩岸關係終將冬去春來，未來可期！ 中評社快評/中共中央台辦主任宋濤2月3日在北京舉行的國共智庫論壇上的致辭，以“冬去春來”的期許為兩岸關係注入了一縷暖意。這場時隔十年的國共兩黨機制化交流重啟，釋放的政策信號非常清晰。



“九二共識”與反對“台獨”的政治紅線，仍是兩岸關係不可撼動的基石。宋濤重申這是“定海神針”，直接點明其與台海和平穩定、兩岸對話協商及台灣同胞福祉的深刻關聯。此立場一以貫之，是大陸對台政策的核心支柱。同時，深化融合發展的路徑被明確勾勒——大陸承諾持續出臺惠台政策，推動新興產業向台企開放，精准對接兩岸產業。



論壇議題聚焦旅遊、產業、環保等民生領域，就是要從民間交流與共同利益切入，推動兩岸在非政治領域的“融冰”。這既是對島內“要和平、要發展、要交流、要合作”主流民意的呼應，也是以“兩岸一家親”理念尋求情感與利益的聯結紐帶。



大陸也很清楚，兩岸的融冰之路面臨不少挑戰。宋濤對“台獨”分裂勢力及外部干涉的嚴厲警告，揭示了當前台海形勢的複雜嚴峻。大陸在釋放善意的同時，反“獨”遏“獨”的意志並未鬆懈。



“冬去春來”的意象，承載著對兩岸關係走出低谷的深切期盼。宋濤的講話傳遞出明確信號：在堅守政治底線的前提下，大陸願以更開放的姿態推動兩岸交流合作，以融合發展增進同胞福祉。這份融冰的誠意，相信各方都能夠全體會到。

