星島：穩妥推狗入食肆　別重蹈“安全帶之亂”

中評社香港2月4日電／香港特區政府擬修例，允許狗隻進入食肆，若進展順利，今年年中便可批出首輪申請。這項新措施雖在社會上引發一些討論，不少人有所保留，但眾多狗主與餐飲業者卻是引頸以盼。



星島日報今日發表題為“穩妥推進‘狗入食肆’ 政策貼地仍須動態完善”社論。社論說，從政策初衷看，只要做好風險管控，穩妥推進，不僅能釋放潛在的商業活力，更能推動“人寵共融”的城市治理理念。當前任務，在於細節設計與打磨，要避免具體措施偏離政策原意，以致政策落地後衍生新矛盾。



社論指出，讓狗隻進入食肆，最大考量是怎樣確保安全。若狗隻在狹窄空間內打翻熱燙的食物，甚至咬人，後果不堪設想。所以政府在提交給立法會的文件中，強調人狗安全、食物安全、環境衛生這幾個重點，排除火鍋店、烤肉店參與申請程序，還禁止危險犬種進入，這些措施展現了清晰的底線思維，著重的是“管得住”。



然而，僅有嚴管並不足夠。在守牢安全底線的基礎上，政策能否成功，很大程度上取決於能否“放得活”，即賦予業界足夠的自主經營空間，讓它們自己去闖。“狗入食肆”在香港是新嘗試，並無成熟範本可循。政府角色應放在設定框架與監督執法上，而非在具體營運細節上，钜細靡遺地加以指導，以免扼殺市場的多樣性與創新活力。



社論提醒，政策落地後，挑戰必然隨之而來。香港食肆普遍狹窄，加上不易間隔，物理上的局限，可能使狗隻的氣味、毛髮或吠叫聲影響其他顧客。更棘手的是突發事件，如狗隻“意外”排洩、扭打或驚嚇他人，極易在狗主、其他顧客與店方之間引發即時衝突。這些情況並非單靠法規就能完全杜絕，更考驗各方的同理心與現場應變能力。



從大方向來說，“狗入食肆”是順應社會變遷的積極一步，成功關鍵在於“穩妥推進”與“動態完善”。透過小步走（初期衹有500至1000個參加名額），可多累積經驗。政府要定期評估，業界應持續而動態地調整細則，避免政策“離地”。早前的“安全帶之亂”證明了，好政策也可異化為新的爭議源頭。