撥款法案涉險過關　美政府“停擺”僵局化解

美國總統特朗普（資料圖片） 中評社香港2月4日電／美國國會眾議院3日以微弱多數通過聯邦政府多個部門本財年剩餘時間的撥款法案，從1月31日開始的聯邦政府部分“停擺”僵局得以化解。共和黨籍總統特朗普稍後簽署這一法案。



新華社報導，當天眾議院投票結果為217票贊成、214票反對。眾議院435個議席現有3席空缺，這意味著該撥款法案過關需要的最低贊成票數就是217票。投票結果基本以黨派劃分，但有20餘名共和黨籍眾議員投反對票，20餘名民主黨籍議員則投票支持。



該法案將為國防部、教育部、衛生與公眾服務部、勞工部、交通部以及住房與城市發展部在內的多個聯邦部門提供資金，直至9月30日本財政年度結束，但不包括給國土安全部提供資金。國土安全部資金被“拆分”出來，將按現有水平向該部門延長兩周供給，以便兩黨繼續就改進該部門運作進行談判。



今年1月兩名美國公民在明尼蘇達州被國土安全部下轄部門執法人員在移民執法行動中開槍打死後，共和黨與民主黨在移民執法問題上分歧加劇。1月29日晚，國會參議院民主黨人與白宮就撥款法案達成協議。30日晚，參議院在政府多個部門資金耗盡幾小時前通過撥款法案，為國防部等部門提供資金至本財政年度結束，但不包括給國土安全部的資金。撥款法案隨後提交眾議院。但由於眾議院審議和表決仍需時間，美國東部時間1月31日零時起，聯邦政府多個部門陷入“技術性停擺”。



近年來，隨著共和、民主兩黨的政治對立加劇，美國聯邦政府多次陷入“停擺”或“瀕臨停擺”的危機。兩個多月前，美國聯邦政府剛經歷一場創紀錄、持續43天的“停擺”。