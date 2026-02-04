富權：國共智庫論壇為兩岸和平發展尋找新出路

中評社香港2月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：國共智庫論壇為兩岸和平發展尋找新出路。以下為文章內容。



由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的“國共兩黨智庫論壇”，昨日在北京舉行。論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，相關領域的代表人士、專家學者就“觀光旅遊交流”、“產業交流合作”、“環境永續發展”等三項議題進行深入交流研討，提出包含“推動兩岸往來正常化”在內等五個面向、十五項共同意見。國台辦主任宋濤指出，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向。舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀覆電精神的具體舉措。“相信今天的交流討論是一個充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來，家國團圓、未來可期”。國民黨副主席蕭旭岑則表示，此次論壇就是為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。許願兩岸在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，和諧交融、互利共榮、和平發展，讓中華民族在全世界面前挺胸。



“國共智庫論壇”作為國共兩黨機制化交流的重要載體，其前身可追溯至二零零六年開啟的“國共論壇”。其發端是源自於前一年“胡連會”達成的《兩岸和平發展共同願景》“五點共識”的第五點：“建立兩黨定期溝通平台，包括進行不同層級的黨務人員互訪，進行有關改善兩岸關係議題的研討，舉行有關兩岸同胞切身利益議題的磋商，邀請各界人士參加，組織商討密切兩岸交流的措施等。”在此後的十年間，每年一屆的“國共論壇”在推動兩岸關係和平發展時期發揮了關鍵作用，至今仍被視為政黨間溝通的重要平台之一。



實際上，從二零零六年至二零一六年，“國共論壇”作為兩黨機制化交流的核心平台，堅持“九二共識”、反對“台獨”，遵循“先易後難、先經後政”原則，推動兩岸關係從緊張對立走向和平發展，積累了一系列實打實的成果。首屆論壇便以“兩岸經貿交流與直接通航”為主題，達成推動兩岸直航、實現大陸居民赴台旅遊等七項共同建議，大陸方面同步宣佈承認台灣學歷等十五項惠台政策，彰顯了對台灣同胞的誠意。後續歷屆論壇持續聚焦重點領域，第二屆聚焦兩岸農業合作，大陸推出二十項惠及台灣農民的政策措施；第三屆聚焦直航、旅遊、教育交流，推出台灣高校大陸招生、台胞落地簽注點擴容等十三項舉措。二零零八年後，論壇成果更具政策影響力，推動實現兩岸“大三通”，促成《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）簽署，推動兩岸互設綜合性辦事機構，為兩岸制度化合作奠定了堅實基礎。



然而，二零一六年民進黨當局上台後，拒不承認“九二共識”，導致兩岸官方溝通機制全面停擺，“國共論壇”也隨之中斷近十年。去年十一月，鄭麗文就任中國國民黨主席後，即積極推動兩岸和解對話，提出重啟“國共論壇”，得到中共的積極回應，因而昨日重啟的“國共兩黨智庫論壇”，被視為一次“破冰”之舉。此次論壇雖形式調整為以專家學者和產業代表為主的智庫對話，但其內核仍延續了過往的交流邏輯——通過非政治領域的務實合作，重建互信、積累共識，為兩岸關係和平發展注入穩定性。此次重啟不僅象徵著兩黨溝通管道的恢復，更在複雜嚴峻的台海局勢下，釋放出“要對話不要對抗”的明確信號，被廣泛解讀為台海局勢的“穩定器”與“減壓閥”。



“國共論壇”更名為“國共兩黨智庫論壇”，定位從“政黨高層對話”轉為“專業智庫務實交流”，是國民黨方面為規避民進黨當局的“統戰指控，降低政治敏感性，聚焦民生與科技議題。因而進行策略創新，以“非政治”議題為切入點，重建互信，為未來高層對話鋪路。參與主體專業化，國民黨代表團成員涵蓋產業界領袖、科技專家、環保學者、前政府官員，非政黨幹部主導，凸顯“智庫”屬性。議題聚焦“非政治”領域，首次將“人工智慧＋製造”“綠色產業鏈升級”“醫療康養合作”“防災減災機制”納入核心議程，避開“主權”與“統獨”爭議，實現“去政治化”對話。



“國共智庫論壇”的舉辦，不但是兩岸智庫層面的專業交流，更是國共兩黨踐行民族大義、回應民眾期盼的重要體現，在政治、民生、發展、民族復興等多個維度具有不可替代的意義，為兩岸關係和平發展注入新動力，是對二零二五年《兩岸和平發展共同願景》的延續。論壇將焦點鎖定在與兩岸同胞生活息息相關的領域，每一項成果都直擊民眾需求、貼合民生實際，讓兩岸同胞共用合作紅利，進一步凝聚“兩岸一家親”的情感共識，推動兩岸融合發展從經濟、文化領域向民生、科技領域延伸。論壇聚焦兩岸交流合作前瞻，立足兩岸各自優勢，圍繞產業升級、科技創新、生態保護等時代課題，謀劃兩岸協同發展的路徑，彰顯了國共兩黨推動兩岸共同發展、攜手實現民族復興的責任與擔當。



當前台海形勢複雜嚴峻，賴清德當局固執堅持“台獨”立場、推行“反中拒統”路線，外部勢力持續插手干涉，導致兩岸交流受阻、民生受損，而島內求和平、要發展、要交流、要合作的主流民意愈發強烈。在此關鍵時刻，國共兩黨智庫論壇在北京如期舉辦，作為中斷近十年來兩黨機制化交流的正式重啟，這一平台以民族大義為底色、以民生福祉為導向，為打破台海僵局、維護和平穩定，探索出一條務實可行的新出路。



以民生為橋，以務實為徑，是論壇為台海和平尋找的核心出路。“國共智庫論壇”的重啟，本身就是對台海和平的有力呼應，更是對“九二共識”這一兩岸關係定海神針的堅守。回溯歷史，二零零六年開啟的“國共論壇”曾為兩岸制度化溝通“破冰定錨”，推動兩岸直航、陸客赴台、農業合作等多項務實成果，讓兩岸同胞共享交流紅利，深刻印證了“國共兩黨合則民族興，分則兩岸傷”的歷史邏輯。此次論壇作為這一優良傳統的延續與升級，是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措，以政黨對話的確定性，對衝台海局勢的不確定性，向海內外釋放了“要對話不要對抗、要合作不要分裂”的明確信號，為台海局勢注入寶貴的穩定力量。



台海和平，係於兩岸；民族復興，功在同心。“國共智庫論壇”的舉辦，不僅重啟了兩黨機制化交流的新篇章，更為台海和平尋找到了一條“堅持共識、務實合作、民生為本、共抵分裂”的新出路。當然，我們也清醒地認識到，民進黨當局仍會持續阻撓兩岸交流，台海和平之路仍有挑戰。但只要兩黨秉持民族大義、堅守共同共識，以論壇為橋梁，以民生為紐帶，推動各領域交流合作走深走實，持續凝聚兩岸同胞的人心與力量，就一定能打破交流僵局、化解對抗風險，讓台海成為和平之海、合作之海，共同推動兩岸關係和平發展，攜手共創中華民族復興的偉大業績。