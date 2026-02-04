環時：烏拉圭總統帶來的不止牛肉和足球

中評社香港2月4日電／環球時報4日發表社評：烏拉圭總統帶來的不止牛肉和足球。社評說，中國與拉美國家跨越山海的友誼，在新形勢下持續深化。2月3日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的烏拉圭總統奧爾西舉行會談。這一天，恰逢中烏兩國建交38周年紀念日。習近平主席回顧了38年來兩國“始終相互尊重、互利合作的相處之道”，為新形勢下發展兩國關係擘畫藍圖。奧爾西總統率烏拉圭“史上規模最大”代表團訪華，行程長達7天，賦予此次訪問超越尋常的意義。從中世界可以看到，基於平等、務實與互利的中拉合作，正在國際風雲變幻中展現強大韌性與生機。



社評說，很多中國人是通過足球認識烏拉圭的。烏拉圭足協主席隨行是奧爾西訪華的亮點之一，烏方計劃在此訪中敲定與中方的相關合作，為2030年世界杯早做準備。雖然遠隔重洋，在經濟與發展的脈絡上，中烏兩國早已緊密相連。連續十餘年，中國一直是烏拉圭主要貿易夥伴和最大出口目的地，如今烏拉圭每4美元的出口收入中，就有1美元來自中國；每售出3輛新乘用車中，就有一輛是中國新能源汽車。此訪也被烏拉圭肉類行業視為拓展中國市場的“關鍵契機”，去年烏拉圭牛肉對華出口同比增長16%。上個月，中國的“絲路方舟”號醫院船還首次停靠烏拉圭。我們與這個遙遠國家的交集，已超過許多人的想象。



烏拉圭總統帶來的不止牛肉和足球，還帶來了拉美國家尋求與中國深化務實合作的普遍意願。拉美國家對中國普遍投下“信任票”。中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。相較於個別國家始終視拉美為自家“後院”，帶著居高臨下的傲慢和干涉主義，中方與拉美的合作從來是真心誠意、平等互利、不附加任何政治條件的。奧爾西表示，烏方高度讚賞中方提出的人類命運共同體理念，強調發展對華關係“已成為烏拉圭國策”，並期待“十五五”規劃為世界帶來更大機遇。正是這種發展理念的共鳴和合作空間的拓展，建立起兩國間的深度鏈接。



社評說，這些年，中國與拉美國家每一次走近都引人注目，烏拉圭只是最新的一個例子。中企承建的瑪雅鐵路貫穿墨西哥東南，助力沿線百萬民眾脫貧；拿到免簽福利的阿根廷人，正以空前熱情湧入中國過春節；從巴西的聖保羅、厄瓜多爾的基多到智利的聖地亞哥，中國電動大巴奔跑在拉美大城市的街頭；“從錢凱到上海”的航運佳話，在將“車厘子自由”帶給更多中國消費者的同時，也將超大規模的穩定市場帶給智利的櫻桃種植戶。這些都是中拉合作共贏的生動寫照。



烏拉圭在經濟市場化、貿易自由化、商業全球化的道路上走在世界前列。1986年關貿總協定發起的、旨在全面改革世界多邊貿易體制的新一輪談判，就是在烏拉圭的埃斯特角啟動，因此又被稱為“烏拉圭回合”談判。在共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化方面，中烏擁有諸多共識。2026年烏拉圭將先後擔任“77國集團和中國”、拉美和加勒比國家共同體、南方共同市場的輪值主席國。中拉合作的潛力，將在全球南方合作的各個平台上進一步釋放。



一些西方媒體習慣以冷戰思維解讀中拉合作，渲染所謂中美在拉美的“爭奪”。事實上，這是一種建立在地區霸權邏輯之上的零和敘事。中國與拉美的合作，始終遵循市場規則和國際慣例，以互利共贏為宗旨，以共同發展為目標。中拉合作不針對任何第三方，也不應受到任何第三方的制約，拉美不是所謂的地緣競技場，拉美國家更不應陷入“選邊站”的泥潭。



社評說，站在一個新的歷史起點上，中拉之間跨越山海的友誼表明，基於相互尊重、公平正義、合作共贏的國際關係理念，具有穿越時空的生命力。中國將繼續以開放的胸懷、務實的行動，與拉美和加勒比國家一道，抓住時代機遇、同享發展紅利，推動共建中拉命運共同體走深走實。