花旗：金價嚴重透支　或跌至3000美元

圖為香港黃金交易所展示黃金金條。 資料圖片 中評社香港2月4日電／在全球黃金市場劇烈波動、多空分歧加劇之際，國際大行對金價走勢的判斷出現顯著分化。美銀預測今年金價將在每盎司4000至5500美元區間波動，年均看至4538美元，並看好央行購金等長期支撐；花旗則警告金價已嚴重透支預期，若進入熊市情境，可能跌至3000美元，預計下半年起壓力將現。雙方觀點凸顯市場對黃金後市判斷的關鍵分歧。



美銀料金價在4000至5500美元間波動



香港文匯報報導，美銀昨召開以今年中國投資展望為主題的媒體簡報會，多位分析師在會上分享對中國不同行業板塊的觀察，其中對於近日急回的金價，分析師認為，今年黃金價格將在每盎司4，000美元至5，500美元之間波動，全年平均價格達到每盎司4，538美元。



貴金屬市場上周五出現拋售潮，美銀亞太區基礎材料及能源研究部主管兼中國研究部聯席主管趙彥琳認為，黃金的牛市尚未完結，只是未來數月波動仍將持續，現時3%至7%的價格波動將成常態，並預期今年全年黃金價格漲幅介乎每盎司4，000至5，500美元區間，平均價格為4，538美元，全年的目標價格為每盎司5，500美元。



此外，全球ETF的持續買入，把黃金作為配置的一部分；央行也在持續購買黃金，其中中國央行一直在買黃金，但黃金只佔其外匯儲備的6.5%，而全球平均水平是18%，有些歐洲國家甚至高達80%。所以中國等其他央行仍有很大空間，繼續購買黃金來分散美元風險。



除黃金外，美銀今年還看好鋁、銅和鋰，但由於房地產與基礎設施市場需求疲弱，對水泥、鋼材和玻璃等則持看淡態度。



看好人工智能採用與應用主題



股票市場方面，美銀亞太區股票策略主管兼中國研究部聯席主管吳旖認為，創新將成為新的增長動能。隨著人工智能逐漸滲透到更廣泛的社會經濟生活中，創新的範圍正在擴大，而人工智能的採用與應用將是今年驅動全球市場的一大主題。她指，在結構性上，要聚焦創新能夠驅動盈利增長的領域，如受益於人工智能的出口導向產業，包括材料、工業零部件、科技、硬件相關板塊，以及人工智能相關的中國自主研發及應用的板塊。另外也包括中國的半導體設備與材料、國產人工智能晶片、存儲器，以及應用端的人形機器人、汽車、終端設備等。



吳旖指出，MSCI中國指數內的中資企業近期的重新估值結果向好，由低點時的8至9倍的市盈率，到現在未來12個月預期市盈率13倍，但仍低於全球同業，卻高於長期平均值的12倍，預期指數內中資股上漲空間有限。此外，市場預期MSCI中國指數今年的每股收益增長將達到11%，當這一增長仍受多項不確定因素影響，如“反內卷”措施下的產能過剩問題解決情況、通脹問題以及是否有更多提振消費者信心措施的出台。



花旗：熊市情境下金價或跌至3000美元



黃金價格繼續劇烈波動，現貨金價昨日反彈逾5%，回升至4，900美元水平。但市場對金價前景的看法已轉趨審慎，花旗昨日發表報告指出，當前黃金價格已嚴重透支未來的不確定性，大幅下調中長期預期，若在熊市情境下，金價最終可能跌至每盎司3，000美元。現貨金上周四曾攀升至5，594美元的歷史高位，目前金價較該高位已下跌12.4%。



花旗全球大宗商品主管Maximilian Layton表示，雖然短期金價仍有可能衝高，但其估值已達到極端水平。當前金價的泡沫，首先是與實體經濟脫鈎，目前全球對黃金的年度支出佔GDP比例已升至0.7%，這是過去55年來的最高水平。此外，當前的金價已完全脫離了採礦業的邊際生產成本。



料金價今年下半年開始回落



花旗報告預計，支撐當前高金價的一系列風險因素將在今年晚些時候消退。原因包括地緣政治降溫，在基準情景中，俄烏衝突有望在2026年夏季前達成某種形式的協議，同時伊朗局勢將出現降級。其次，美國經濟可能進入“金髮女孩”狀態，即高增長、低通脹，將削弱對黃金的投資組合對沖需求。另外，聯儲局料將保持獨立性，這亦被視為金價的中期利空因素。



該行認為，基於上述分析，金價料於今年下半年開始回落，並在2027年進一步向下。在基準情境下，2027年金價將回落至4，000美元；有20%機會更會出現大型熊市，使金價進一步跌至3，000美元。