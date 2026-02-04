長和：強烈反對巴拿馬法院裁決　已積極仲裁

在巴拿馬首都巴拿馬城附近，一艘貨輪通過巴拿馬運河的米拉弗洛雷斯船閘準備駛入太平洋。（新華社圖片） 中評社香港2月4日電／巴拿馬最高法院早前裁定，長和旗下的“巴拿馬港口公司”持有的港口特許經營合約違憲。長和今日（4日）在港交所公告發公告說，董事會對有關裁定及巴拿馬的相應行動表示強烈反對，認為與批准特許經營合約的法律並不一致，巴拿馬港口公司已展開，並將根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷向巴拿馬提出仲裁。



公告還說，巴拿馬最高法院的決定，可能於2月初生效。集團會繼續諮詢法律顧問，並保留一切權利，包括就有關事宜訴諸國內及國際法律程序。



國務院港澳辦公室3日發表題為《巴拿馬自我打臉自食惡果》的“港澳平”署名文章，批評裁決是屈從霸權，罔顧事實，嚴重損害企業合法權益，並警告巴方若一意孤行，必將付出沉重代價。文章又提到，有關香港企業在當地投入逾18億美元，為巴拿馬創造數以千計的就業崗位，批評巴方對此不僅不加珍視，反以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，相關行為意味著向國際投資者釋放“巴實際上無法為投資者提供任何保障”的信號。



巴拿馬高院1月29日裁定，長和子公司運營巴拿馬運河港口的特許經營權合同違憲。裁決書稱，相關合約存在“過度偏袒”長和的條款。