大灣區擁50萬富豪　對港資管需求巨

中評社香港2月4日電／瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲昨日出席瑞銀中心交接儀式時表示，瑞銀與瑞信合併後，目前在香港有5個不同寫字樓，分別位於IFC、ICC、北京道1號、李寶椿大廈及無限極廣場，未來會將所有團隊整合在新租用的瑞銀中心，現時已較原定時間提早一個月收樓，最早一批員工將於今年第四季起分段遷入，爭取年底完成搬遷。是次瑞銀中心租期長達10年，長期租用全棟新寫字樓反映集團對香港未來發展充滿信心，並對本地房地產抱審慎樂觀態度。



香港文匯報報導，她指出，瑞銀中心的交接象徵集團踏入新里程，並顯示瑞銀對大灣區未來發展的樂觀看法，以及集團對香港的長遠承諾。集團看好大灣區擁有11個城市、8，700萬人口、2萬億元GDP及50萬名高淨值人士等豐富資源，因此決定在港建立新總部。她形容西九龍是“香港的新一頁”，交通方便且文化藝術薈萃，故才將新總部選址於此，員工都“非常開心、非常期待”。集團將於今年3月繼續贊助巴塞爾藝術展在港舉辦，亦是響應集團重視文化藝術的舉措之一。



重點發展資管 把握港IPO機遇



她續指，瑞銀看好中國內地、香港及亞洲發展，將繼續在區內投放資源，強調“係咁嘅環境下都有能力租到成棟樓”，必定視香港為集團的重要發展地區，會繼續投放資源在港發展。她預料，今年內地GDP將有4.5%至5%增長，集團會重點發展財富管理領域。另外，香港IPO市場活躍，目前有400間公司正排隊上市，料今年投資銀行活動將非常活躍，帶動貿易活動熾熱，集團會繼續發展上述範疇。



設施方面，盧彩雲透露，由於集團非常重視科技及可持續發展，在瑞銀中心設有數碼中心，與客戶分享集團的科技發展；未來亦會在可持續發展及環保方面做更多工作。瑞銀中心設有空中花園、天台步行徑、多元協作空間及身心健康設施；並設有全層飯堂，又與麗思卡爾頓酒店合作，由酒店提供餐飲所需。集團未來會在瑞銀中心舉辦大量不同活動，包括社區、文化和藝術活動。