大摩：中國出口強韌　今年GDP目標料約5%

惠譽金泰倫（左二）指出，大部分中資房企發行人的評級展望為穩定。（大公報） 中評社香港2月4日電／摩根士丹利發布的報告指出，中國今年開年經濟基本面穩健，但尚未強勁，出口保持韌性，而消費仍然滯後。若上半年就業市場及社零進一步走弱，決策層或在下半年加大對服務消費的支持力度。



大公報報導，此外，該行估計，中國今年地方政府GDP增速將略微降至5%左右，這反映了中央導向更為務實，適度減少對投資刺激的預期。不過，從已公布的目標來看，總體的加權平均仍在5.1%左右（去年為5.4%左右）。在地方更加務實的背景下，“5%左右”或仍是合理的全國增速目標。決策層希望在“十五五”規劃開局之年實現開門紅，為後續增速放緩爭取一定的緩衝。該行指出，即使全國目標設在4.5%至5%，也不意味著政策立場會轉弱。



另外，內地媒體引述消息報導，內企已毋須再向監管部門按月報送“三條紅線”指標。大摩認為，若消息屬實，此為象徵性寬鬆，“三條紅線”對房企的實際約束力已明顯下降，在市場經歷了大幅調整後，其相關性已然減弱。



大摩認為，未來的政策依然是小幅嘗試防超調，而非大力刺激強逆轉，暫無大招出台，預計決策層將繼續通過定向的需求端政策來管理房地產的調整節奏。具體而言，該行預計決策層將在人口淨流入較強的城市推出適度的按揭補貼，選擇性地放鬆限購，並繼續強調保交樓。這些措施有望逐步放緩房價下行速度。大摩認為，房地產的慢著陸，未來兩年或步入尾聲。



惠譽：房地產跌勢放緩



房地產方面，惠譽預計，在持續政策支持、房企債務違約蔓延風險降低以及新建商品住宅銷售量趨近長期可持續水平的支持下，銷售額跌幅將逐步放緩。



惠譽評級認為，2026年中國房地產行業仍會持續收縮，料新建商品住宅銷售額將下降7%至8%到7萬億元人民幣以下，主要原因在於銷售面積將下降5%、平均售價將出現低個位數下跌。此前，2025年銷售額及銷售面積同比分別下跌14%、10%。



惠譽評級高級董事、中國房地產評級主管金泰倫補充指，多數惠譽受評中資房企發行人的評級展望為穩定，部分原因是許多受評房企為國有企業。這些國企在高能級城市的優質地段補充土地儲備，從而實現了卓越的銷售表現，或在業務轉型方面展現出更高的確定性。強大的融資渠道與財務靈活性亦支撐其展望被調整至穩定。