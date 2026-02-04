金銀價急回　投資者離場用家入市

趁國際金價大跌，眾多顧客前來深圳水貝購買黃金飾品。（大公報） 中評社香港2月4日電／金銀價格經歷暴跌後，深圳水貝黃金交易中心有回收商反映，上周五趁銀價急跌後回收的30公斤銀板，想不到銀價跌勢不止，昨日賬面已虧損30萬元（人民幣，下同）。不少商家表示，場內投資客幾乎“一夜消失”，但也不乏一些因婚慶需求，選購黃金飾物的家庭和情侶。



大公報報導，日前金價持續走低，現貨金最低觸及4402美元，跌幅10%；白銀價低至71.38美元，下跌達16.2%，隨後跌幅收窄。



一周前水貝黃金交易中心有許多人爭相搶購黃金、銀條的“盛況”已不復見。商家表示，儘管目前金條、銀條供貨充足，但是市場大跌嚴重打擊人氣。鼎禎黃金負責人方先生表示，上周五他見金銀價格大跌，剛好有兩名急著轉賣銀板的顧客，自己想著市場會止跌回升，便回收了他們手上30公斤銀板。然而昨日銀價續急瀉，按昨日下午2時半價格估算，他每回收的1公斤銀板賬面已虧了1萬元，即30公斤銀板一下子蒸發了30萬元，他感到十分難受。



投資客雖缺席，但另一群家庭情侶客因金價出現顯著回落，在春節前婚慶的高峰期而作為有限替補。他們多選擇購買包括吊墜、戒指和項鏈等黃金飾品。有商家表示，一天可以銷售200至300克，生意與國慶節期間相差無幾。



準新人買金飾 三日慳五千



水貝市場昨日下午2時半金價報1167元一克，昨晚6時半隨著國際金價反彈回升至1223元，差價達56元或4.8%。昨日下午四五時，記者發現一對準備結婚的年輕情侶在挑選吊墜、戒指等，他們高興地表示，現在剛好金價大跌，購買了約50克黃金飾品，較上周五節省了5000元。另外，有幾位女士挑選了共計約100克的手鐲、項鏈、戒指等用於女兒嫁妝，賬面上節省上萬元開支，因此高興得合不攏嘴。