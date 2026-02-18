兩會專訪：李引泉談香港科創與金融發展

港區全國人大代表、招商局董事李引泉在2026全國兩會前夕接受中評社記者專訪（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月26日電（記者 郭至君）2026年是“十五五”規劃開局之年，中評社記者今年全國兩會開始之前在香港專訪了港區全國人大代表、招商局集團原副總裁李引泉，就香港如何對接國家“十五五”規劃、發揮科創和金融優勢、推動北部都會區發展以及數字化建設等話題分享了他的觀點。李引泉對香港的發展充滿信心。他特別指出，香港要真正融入國家發展大局，無論是科技創新還是金融發展，都應在國家宏觀戰略的統籌下謀劃，發揮獨特優勢，確保在國家整體發展中發揮重要作用，也才能實現自身的發展。專訪全文如下：



中評社記者：今年是“十五五”規劃開局之年，您認為“十五五”規劃給香港帶來哪些發展機遇？香港應如何積極主動地對接“十五五”規劃？



李引泉：這次“十五五”規劃不僅明確了未來五年的戰略方向、發展目標和政策重點等，還提出了面向未來十年的中長期目標，這實際涵蓋了兩個五年規劃。十年後，中國將邁入經濟強國、金融強國、科技強國行列，同時保持高度開放，安全與穩定的重要性將進一步凸顯。在“一國兩制”長期穩定的制度安排下，香港的地位、作用和意義將更加突出。因此，無論是香港提出的“八大中心”，還是科技創新、金融發展等重點方向，都必須放在國家發展大局中來考慮。衹有真正融入國家發展戰略，香港自身才能得到發展，其特殊作用和對國家的重要意義才能充分發揮。所以我認為，科創也好，金融也好，都應在這樣一個大框架和思路下統籌思考。



中評社記者：您提到科創和金融兩個重點方向，在您看來，圍繞科創這一重點方向，香港應如何發揮自身優勢、找准定位？



李引泉：在科創方面，要建設科技強國、發展新質生產力，就要發揮好香港的作用。如果把高科技作為一個產業來發展，我認為主要取決於五個因素。一是人才，香港具備明顯的人才優勢。二是技術本身，在科研成果的沉澱方面香港和內地各具優勢。三是資本，香港傳統優勢明顯，而內地尤其是大灣區的資本實力同樣充足。四是成本，內地在成本控制上具有全球競爭力，而香港成本明顯偏高，某種程度上來講構成制約。五是市場，任何產業都需要產品進入市場，形成商業循環。高科技產品的市場是內地成熟發達的製造業體系，而香港在這方面空間有限。



正是後兩個因素，使得香港單獨發展高科技產業存在現實困難，這也是香港回歸祖國以來多次提出發展高科技產業，但整體規模和速度遠不及內地的主要原因。因此，香港發展高科技必須納入國家整體布局，我認為可以從三個方面著力：第一，加強香港科研力量與內地企業的對接。香港高校和科研機構在一些領域的研究具備明顯優勢，可以承擔內地企業的研發需要。政府和商會等中介服務機構可以為雙方合作提供信息支持，但更重要的是科研人員與內地企業的直接對接。如此，通過高科技產業鏈的功能分工與合作，既可以避開香港的高成本問題，又能把香港的科研力量利用起來，也能與內地工業體系的需求銜接起來，也就是內地與香港都能揚長避短，實現一體化發展。



第二，香港正通過北部都會區建設及若干科技園區的布局，為科技創新提供有利條件。特區政府配套推出了一些優惠政策，一定程度上緩解了高成本帶來的限制。在從初級研發到產品形成的科創鏈條中，香港更適合重點發展實驗室、中試工廠和部分示範性生產線，而早期研發和規模化生產環節則可依托內地完成，這樣既控制了整體成本，又能使最終產品獲得香港原產地資格，在出口貿易中更加便利。



第三，中國特色社會主義市場經濟的管理模式具備“有為政府”與“有效市場”相結合的制度優勢，這也是粵港澳大灣區的重要優勢。近年來，香港特區政府、澳門特區政府及廣東省各級政府在高科技發展和區域融合方面採取了一系列行之有效的政策。同時，港澳長期實行市場經濟，內地的改革又始於廣東，使得大灣區整體的市場化和競爭機制在全國處於領先水平。市場機制在創新、投資和效率提升方面，始終是非常重要的驅動力。未來，在“有為政府”持續托底、市場機制發揮更明顯的作用的基礎上，粵港澳大灣區的科技創新發展，有望持續走在全國前列。

