中評社香港2月4日電／環球時報4日發表作者陳立非文章：藍白封殺“防務特別預算”，美國有人急了。文章說，為期8年、預算規模達1.25萬億元新台幣的台當局行政機構版軍購特別預算條例連遭封殺，而民眾黨版軍購條例則交付審查。上述情況引發美方頻頻施壓，也在台灣掀起朝野論戰。對此，台灣《聯合報》日前質問道，最近台當局對“防務特別預算”受阻以及台美貿易協議，都抬出美國向在野黨施壓，這是把台灣民意放在什麼位置？



綜合台媒報導，國民黨和民眾黨1月27日以人數優勢第十度在台民意機構“程序委員會”封殺軍購條例。1月30日，藍白再度聯手，在“立法院”通過將民眾黨提出的“軍購特別條例草案”交付審查的提議。該版本草案列出6款採購項目，包括“海馬斯”多管火箭炮系統等，總額上限為4000億元新台幣，採取1年1期方式編列。



文章說，美方對此反應強烈。美國參議院軍事委員會主席羅傑·威克2日在社交媒體上發文，對台灣反對黨大幅削減賴清德提出的防務預算表示失望，聲稱此舉恐向世界傳遞出“錯誤信號”。同日，共和黨籍參議員沙利文發文妄稱，台灣“立法院”未通過自衛所需預算便休會，而在野黨國民黨領導層正在北京交流，“不難看出這背後的意圖”。



此外，賴清德2日喊話，指責在野黨無視所謂“大陸威脅”阻撓預算，要台灣民眾評理。民進黨“立委”妄稱，國民黨擁抱大陸將讓台灣失去國際支持。



針對民進黨方面的言論，國民黨主席鄭麗文駁斥稱，在野黨只是要求執政者“合法合憲”，朝野僵局責任全在賴清德。國民黨發言人牛煦庭直言，不能放任當局開空白支票，若因美方施壓就強推軍購、放棄民主本質，無疑自相矛盾。



台灣聯合新聞網評論稱，要全民評理，需先完整披露預算細節，讓民眾看清資金是否花在刀刃上。《聯合報》則批評稱，美方如今不僅直通民進黨高層，還開始介入“立法院”，民眾不能被蒙在鼓裡，需要確保全民利益不會被少數人“秘密交易”。