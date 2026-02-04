中評現場：王滬寧會見蕭旭岑一行

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日上午在京會見中國國民黨副主席蕭旭岑一行（中評社 海涵攝） 中評社北京2月4日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日上午在北京人民大會堂會見中國國民黨副主席蕭旭岑率領的國共兩黨智庫論壇台方代表。



此次會見在人民大會堂新疆廳舉行。上午10時，王滬寧先行抵達會見廳，蕭旭岑隨後步入，雙方親切握手、互致問候並合影留念。在大廳中央迎畢蕭旭岑等人，王滬寧特意走到一側的台灣嘉賓座位區，與提前到場的台灣嘉賓互動交流、熱情寒暄。



王滬寧表示，舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀電復電精神、順應兩岸同胞“要和平、要發展、要交流、要合作”共同心聲的實際舉措，展現了兩黨為兩岸同胞謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量，受到兩岸同胞廣泛支持和高度肯定。



王滬寧指出，新形勢下，我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上，加強同包括國民黨在內的台灣各黨派團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。



蕭旭岑表示，海峽兩岸在1992年各自以口頭方式表述“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的共識，這就是大家熟知的“九二共識”。堅持“九二共識”、反對“台獨”是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。



蕭旭岑指出，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解。中國國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與大陸合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。“衹有求同存異，甚至聚同化異，才能夠贏得彼此的尊重，進一步共創雙贏。這是兩岸當前應該追求的目標。”

