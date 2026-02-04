編譯：中國石油供應壓力如何解？

渤海油田曹妃甸6-4油田（新華社圖） 中評社廣州2月7日電（作者 陳嘉妮 陳恩怡）隨著委內瑞拉和伊朗局勢持續動蕩，中國承受的石油供應壓力與日俱增。英國牛津能源研究所中國能源研究主管米哈爾·梅丹和高級研究員安德斯·霍夫撰文分析2026年第一季度中國能源發展趨勢。文章編譯如下：



一、能源基本面



中國石油天然氣集團公司預計，2026年天然氣需求將同比增長5%。但部分地區居民用戶因補貼逐步取消而減少天然氣使用，凸顯出居民用氣領域面臨的挑戰。同時，在運輸領域，電動卡車已開始與液化天然氣爭奪貨運市場份額。



儘管煉油廠開工率上升，但原油進口仍主要受庫存驅動。自去年6月以來，中國煉油廠平均日加工量為1500萬桶，但受交通電動化影響，柴油和汽油消費正趨於疲軟。



2026年第一季度，中國的石油需求和煉油廠開工率將繼續得到支撐：煉油廠正在消耗受制裁原油並提高開工率。儘管政府正著力解決化工行業產能過剩問題，但2026年中國仍將新增約1000萬噸的蒸汽裂解裝置產能。此外，由沙特阿美（Aramco）與遼寧盤錦合資建設的日產能30萬桶的Hapco一體化煉油廠，計劃於今年投產。



二、能源風險評估



美國非法扣押馬杜羅後，石油市場地緣風險上升。中國政府、石油企業和金融機構正在評估此事影響。這會對石油供應、債務償還以及中國在委內瑞拉的大規模投資產生何種影響？中國的煉油廠正在權衡，相比伊朗和俄羅斯原油，通過更正規渠道獲得的委內瑞拉原油折扣是否仍具吸引力。與此同時，美國伊朗緊張對峙導致中東局勢驟然升級，中國將能源風險評估重點放在伊朗還是拉美仍在搖擺。



目前，隨著受制裁原油供應方的壓力不斷日增，煉油廠正消耗庫存並提高開工率，為2026年第二季度的利潤率收窄做前序準備，屆時大型煉油廠將完成維護復產，新的煉化一體化項目也將全面投產。

