蕭旭岑：絕大多數台胞希望兩岸維持溝通管道

中國國民黨副主席蕭旭岑（中評社 海涵攝） 中評社北京2月4日電（記者 海涵）“絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。”“過去的經驗顯示，衹有求同存異，甚至聚同化異，才能夠贏得彼此的尊重，進一步共創雙贏。這是兩岸當前應該追求的目標。”中國國民黨副主席蕭旭岑4日在與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧的會見中作此表述。



王滬寧今天上午在北京人民大會堂會見來京參加國共兩黨智庫論壇的蕭旭岑一行。



蕭旭岑首先代表中國國民黨主席鄭麗文向王滬寧表達問候，並請王滬寧代為向習近平總書記轉達鄭麗文主席的誠摯問候。



蕭旭岑說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的共識，這就是大家都熟知的“九二共識”。堅持“九二共識”、反對“台獨”，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。同時，兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史、情感，“去中國化”在台灣始終無法成功，就是因為中華意識是我們的魂、中華文化是我們的體、中華民族是我們的根。



蕭旭岑說，這次國共兩黨智庫論壇聚焦於許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養，到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域。尤其是，大陸近年在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處。“這次論壇只是個開始，未來我深切希望雙方可以進一步深化合作，共創榮景，嘉惠兩岸同胞。”



蕭旭岑指出，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解。中國國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與大陸合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。

