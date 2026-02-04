王滬寧：國共智庫論壇為兩岸注入正能量

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月4日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日上午在北京人民大會堂會見中國國民黨副主席蕭旭岑率領的國共兩黨智庫論壇台方代表。王滬寧表示，舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀電復電精神、順應兩岸同胞共同心聲的實際舉措，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量。



王滬寧首先代表中共中央對蕭旭岑一行的到來表示熱烈歡迎，對國共兩黨智庫論壇成功舉辦表示衷心祝賀，對鄭麗文主席表示問候。



王滬寧說，2025年10月19日，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，肯定兩黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上取得的積極成效，指明了兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向。鄭麗文主席復電表達了感謝和積極願景。



王滬寧指出，舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀電復電精神、順應兩岸同胞“要和平、要發展、要交流、要合作”共同心聲的實際舉措，展現了兩黨為兩岸同胞謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量，受到兩岸同胞廣泛支持和高度肯定。



王滬寧表示，兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族。習近平總書記強調，“兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。”



王滬寧指出，新形勢下，我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上，加強同包括國民黨在內的台灣各黨派團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。



王滬寧表示，堅持“九二共識”、反對“台獨”是國共兩黨交往的共同政治基礎，是兩岸關系和平發展的根本前提，任何時候都不能動搖。我們要把民族命運牢牢掌握在自己手中，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力幹涉，共同維護台海和平穩定。我們要秉持“兩岸一家親”理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，為兩岸同胞打開更加廣闊的交流合作空間。我們歡迎廣大台胞台企參與“十五五”規劃實施，開創兩岸優勢互補、融合發展新局面。只要是對兩岸同胞有利的事、對兩岸交流合作有利的事，國共兩黨就要帶頭去做。



王滬寧表示，今年是孫中山先生誕辰160周年。國共兩黨要勇擔歷史重任，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，共創中華民族偉大複興美好未來。