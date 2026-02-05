仇長根：期待國共機制化交流常態化

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（受訪者供圖） 中評社香港2月5日電（記者 盧哲）國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根就此接受中評社記者專訪時表示，此次論壇成功舉辦，兩岸交流有所回暖，將帶動“旅遊、教育、科技”等領域的交流“多點開花”，期待國共兩黨“機制化”交流邁向常態化，形成“交流熱、民間熱”的大格局。仇長根還指出，推動兩岸交流合作是中國國民黨應擔的歷史任務，它代表著超過八成的主流民意，定會受到大多數台灣民眾的認同和支持。



由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行，論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者100餘人出席。與會人士圍繞主題，就“兩岸旅遊交流合作”“兩岸產業交流合作”“兩岸環境與永續發展交流合作”三項議題進行深入交流研討，提出了五個方面15條共同意見。



仇長根認為，此時舉辦論壇有五個重要意義：一是，論壇是落實習近平總書與鄭麗文主席賀覆電精神，開啟具體的對話交流，引領兩岸關係發展正確方向。二是，論壇是在兩岸關係嚴峻複雜的大背景下得以舉行，是國共兩黨時隔近十年重啟“機制化”交流，實為“破冰”，實屬不易。三是，論壇是在堅持“九二共識”和反對“台獨”基礎上，重建國共兩黨乃至於為未來進行更高“階位”對話主渠道作鋪墊。四是，論壇以智庫專業交流即聚焦“旅遊、產業、科技、醫療、環保”等民生議題，強化對話平台“功能性與務實性”，積極回應島內主流民意，對衝台海局勢的“不穩定與不確定性”。五是，論壇具有“示範引領”作用，台灣各政黨和各界可“複製”。只要堅持一個中國原則和“九二共識”，各政黨都可以與大陸展開對話或建立新平台，大陸對話大門是敞開的。



仇長根說，本次論壇主題為“兩岸交流合作前瞻”，雙方對論壇“主題定位”是向前看。以未來導向替代短期兩岸政治分歧，聚焦民生議題，深處融合發展，拓展交流新渠道、新領域，造福兩岸民眾。



仇長根指出，對於“前瞻”這個用詞，可以從三個面向觀察：一是，錨定重申“九二共識”是定海神針，確保兩岸交流與合作“不偏航”。對綠營人士來講，大陸絕不允許賺了錢回台灣搞“台獨”、與大陸搞“對抗”。二是，論壇議題比以往有所升級，更加符合兩岸經濟、社會發展利益。從傳統經貿向兩岸科技、環保、永續發展等高附加值領域延伸，尤其契合台灣產業界布局的需求。三是，民進黨當局施政兩岸關係持續惡化，台海風高浪急，甚至兵凶戰危，台灣民眾已經受夠，希望和平安定，錢包鼓起來。論壇成功舉辦，無疑是用實際行動回應了台灣民眾對兩岸關係穩定與發展的訴求。