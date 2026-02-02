周小柯答中評：兩岸關係將會呈現出積極變化

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港2月5日電（記者 盧哲）國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行。北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯就此接受中評社記者專訪時表示，國共兩黨智庫論壇的舉辦，順應了兩岸同胞的共同心聲，對推動兩岸關係和平發展、融合發展具有重要意義。論壇順利舉辦且取得豐碩成果，意味著未來兩岸關係和平發展、融合發展的根基會更加牢固，動力會更加強勁。周小柯認為，兩岸關係將會呈現出積極變化。



由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行，論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者100餘人出席。與會人士圍繞主題，就“兩岸旅遊交流合作”“兩岸產業交流合作”“兩岸環境與永續發展交流合作”三項議題進行深入交流研討，提出了五個方面15條共同意見。



周小柯認為，國共兩黨智庫論壇的舉辦，順應了兩岸同胞“要和平、要發展、要交流、要合作”的共同心聲，對推動兩岸關係和平發展、融合發展具有重要意義。一是有助於務實推進兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域交流合作走深走實，進一步豐富深化兩岸各領域融合發展的實踐路徑；二是有助於增加瞭解、擴大共識，增進兩岸互信和兩岸同胞的利益福祉；三是有助於更好地團結兩岸各界有識之士，廣泛凝聚反“獨”促統力量，更加全面有力地遏制民進黨當局的“台獨”分裂活動。



周小柯說，深化交流合作是國共兩黨的共識之一，本次論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，是踐行兩黨共識的生動體現，表明論壇旨在務實推進兩岸各領域的交流合作，以加強交流合作促進兩岸互利共贏、共同發展。“前瞻”一詞表明，論壇本身和論壇內容具有戰略性和引領性，著眼於共同謀劃兩岸關係的未來，為兩岸關係不斷向前發展注入新動力。



國共兩黨智庫論壇上，中共中央台辦主任宋濤在開幕式致辭，就加強兩岸交及流合作、發展兩岸關係提出五點看法，分別是：堅持“九二共識”，反對“台獨”，牢牢把握兩岸關係發展正確方向；深化融合發展，促進兩岸交流合作；堅持以人為本，增進同胞親情福祉；堅決反對“台獨”，維護台海和平穩定；勇擔民族大義，共創民族復興偉業。