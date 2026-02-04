國民黨代表團參訪清華大學碳中和研究院

中國工程院院士，清華大學碳中和研究院院長、環境學院教授賀克斌（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月4日電（記者 陳思遠）4日下午，國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源偕國共兩黨智庫論壇代表團成員20餘人，參訪北京清華大學碳中和研究學院。兩岸專家學者圍繞碳中和領域前沿問題進行探討，為兩岸的交流合作搭建橋梁。



清華大學碳中和研究院院長、環境學院教授賀克斌在致辭中介紹，碳中和研究院成立於2021年，其設立源於2020年習近平主席向世界作出實現“雙碳”目標的中國承諾。碳中和研究院面向“雙碳”領域重大科學問題，規劃了供能、用能、系統、治理四個研究方向，組建了八個研究中心，積極推動跨學科交叉融合，推進多院系、多學科聯合創新，協同進行關鍵技術攻關。



賀克斌介紹，由清華大學兩岸發展研究院、清華大學碳中和研究院、財團法人二十一世紀基金會共同發起的兩岸碳中和論壇舉辦了三屆，已經成為兩岸業界交流的重要橋梁和品牌。他表示，期待未來與台灣各界進一步深化合作，匯聚兩岸智慧與力量，共同應對全球氣候挑戰，推動綠色轉型和可持續發展。



國政研究基金會副董事長李鴻源介紹，自己曾在台灣各級政府任職，熟悉政府運作機制，深知科研與產業、政府需求之間存在的銜接問題。此次參訪碳中和學院隨行人員包括高校同事與產業界朋友，希望學習清華跨領域整合的經驗，推動台灣相關領域跨學科課程建設。



針對台灣土地資源有限，難以大規模發展太陽能、風能的現實情況，李鴻源提到台灣東海岸擁有獨特的黑潮資源，20度的溫差具備能源開發潛力，期待與清華共同探討該領域從學術研究走向實際應用的可行路徑。



李鴻源表示，自己與大陸水利部交往已有30年，他認為兩岸應從單純交流走向務實合作，提議共同治理一條河川，真正落實合作成果。他表示，台灣在相關領域有自身強項也存在短板，十分羨慕大陸的相關機制，期待此次來訪成為良好開端，未來與大陸在碳中和領域持續深化交流。

