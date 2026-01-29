蕭旭岑勸民進黨：別再浪費時間在意識形態上

中國國民黨副主席蕭旭岑接受記者采訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）中國國民黨副主席蕭旭岑與國政研究基金會副董事長李鴻源帶隊，於4日下午分別前往北京清華大學人工智能學院和碳中和研究院參訪。他們在接受記者採訪時表示，兩岸應秉持務實態度，在AI、碳中和等領域以具體合作推動和平發展，惠及兩岸民眾。蕭旭岑也呼籲民進黨不要再浪費時間在意識形態上，應該回過頭來去思考如何運用兩岸溝通建立起平台的優勢，為兩岸老百姓謀福利。



李鴻源表示，兩岸交流的核心是“務實”，首要目標是實現兩岸和平，而和平的實現需從具體可操作、對兩岸民眾有利的方向進行。他介紹，目前兩岸在觀光領域已有突破，同時正與大陸防災水利相關機構溝通，探討積水區治理、淹水問題解決等合作事宜。此次特別到訪清華大學，源於雙方長期的學術夥伴關係，重點關注低碳、碳中和、ESG（環境、社會和治理）相關議題，清華大學碳中和學院的成功經驗值得台灣借鑒。



李鴻源提到，此次隨行的還有多位台灣專家學者，希望先推動兩岸專家互相認識，進而實現科研領域的進一步結合，並將科研成果落實到產業層面。他強調，此次交流是破冰第一步，未來將分別聚焦觀光、低碳等領域，推動產學研協同發展，逐步凝聚兩岸產業合力、增進民眾共同福祉，進而慢慢實現兩岸和平。



蕭旭岑則結合此次參觀清華大學AI中心的感受表示，大陸目前運用AI技術在阿茲海默症、帕金森氏症、癌症轉移等相關研究中取得突破性進展，這是兩岸未來必須合作的重要方向。他指出，醫療安養是兩岸共同關注的重要課題，感謝李鴻源此次召集台灣醫療領域專家到訪大陸，認為AI等人工智能技術融入醫療研發，是民眾切實需要的發展方向。



蕭旭岑呼籲民進黨不要再浪費時間在意識形態上，應該回過頭來去思考一下，如何運用兩岸溝通建立起平台的優勢，為兩岸老百姓謀福利，透過這些切身相關民眾的議題，去努力地合作，避免戰爭，避免衝突，這也是中國國民黨未來努力的方向。

