姚期智：凝聚兩岸AI合力　共促產業合作

清華大學人工智能學院院長姚期智接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）清華大學人工智能學院院長姚期智4日下午在接待前來參訪的國民黨代表團期間接受記者採訪。他指出，兩岸在人工智能上都具有相當傑出的人才，也有非常好的企業來支撐著產業的發展，如果能形成有效合力，中華的圈子裡能產生令人吃驚的效果。



姚期智表示，人工智能對各行業效率提升作用顯著，未來四五年仍將持續產出亮眼成果，但行業發展仍面臨算力支撐、智慧升級等方面的挑戰，亟待技術與基礎理論的雙重突破，這也是全球科學家共同攻關的方向。他認為，兩岸在人工智能領域均擁有傑出科研人才與優質企業支撐，若能形成有效合力，中華的圈子裡能產生令人吃驚的效果。



針對兩岸芯片與AI領域發展究竟是競爭還是互補的問題，姚期智說，自己在兩岸芯片領域均有熟識的專家，而芯片行業發展雖存在一定不確定性，但大陸過去十幾年的研究積累，已展現出算力持續發展的強勁勢頭，長期來看算力並非行業發展的最大問題。他強調，人工智能領域的核心發展動力在於創新與不懈努力，相關技術突破或將徹底改變當前行業發展模式。



談及人工智能倫理社會治理與兩岸數字化轉型協同發展，姚期智指出，人工智能在推動各領域發展的同時存在潛在危險，相關治理研究是全球關注的新議題，大陸近年來在該領域急起直追，已取得一定成果並培養了不少專業人才。他認為，人工智能治理是全球性問題，需要各國科學家攜手合作，而兩岸文化同源、社會問題相近，為雙方在人工智能倫理安全領域的合作提供了天然優勢，這一合作契機目前尚未得到足夠關注。



姚期智表示，希望以此次國民黨代表團來訪為契機，讓兩岸各界更清晰地看到人工智能倫理安全領域的合作價值，推動雙方在該領域開展實質性合作。