中評專論：西方首腦密集訪華動因與全球意義

1月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相斯塔默。新華社 中評社香港2月5日電（評論員 丁乙）2026年開年一個月內，全球政要“向東看”浪潮湧動－－英國首相斯塔默、芬蘭總理奧爾波、加拿大總理卡尼、愛爾蘭總理馬丁等西方領導人接連訪華，其中英國首相時隔8年再訪華，創近年西方政要對華高層交往的密集紀錄。這場外交熱潮不僅是國際社會對中國發展機遇的主動回應，更折射出百年變局下全球格局的深層調整，其背後動因、務實訴求與全球影響，值得深入解析。



一、訪華熱潮現實圖景：聚焦務實合作，收穫多元成果



此次多國領導人訪華並非“象徵性外交”，而是以“經貿先行、成果導向”為鮮明特徵，各國均帶著明確的合作訴求，推動雙邊關係落地為具體利益。



從具體行程看，經貿與產業合作是核心議題。英國首相斯塔默訪華時，隨行團隊包含50餘家金融、醫藥、製造業及文化機構代表，雙方最終簽署經貿、農食、媒體、教育、市場監管等領域多項合作文件，中方更明確表示“願積極考慮對英實施單方面免簽”；英國消費健康企業赫力昂直言“中國是實現‘2030年新增10億消費者’目標的核心市場”，阿斯利康則宣佈2030年前在華投資超1000億元，加碼藥品研發與生產。芬蘭總理奧爾波的訪華成果同樣聚焦實體經濟，中芬雙方簽署礦山機械、醫療設備、造紙技術及綠色建築領域合作協定，芬方企業代表坦言“中國市場是集團最大增長引擎”。加拿大總理卡尼則與中方就電動汽車、油菜籽貿易等此前存在分歧的領域達成共識，為雙邊經貿暢通掃清障礙。



此外，文化與認知互動同步推進。愛爾蘭、芬蘭、英國等國領導人在密集的會談間隙，均安排了故宮參觀等文化行程，通過歷史對話增進對中國的深層認知。輿觀調查公司資料顯示，近期英國公眾對中國的好感度呈回暖趨勢，印證了“高層交往帶動民間認知改善”的積極效應。



二、密集訪華深層動因：“推力”與“拉力”雙重作用



多國政要集中“向東看”，本質是全球權力結構與利益格局調整下的理性選擇，既有對外部環境的“被動應對”，更有對中國價值的“主動認同”，可概括為“推力”與“拉力”的雙重驅動。



“推力”：美國霸權失序引發盟友信任危機



美國單邊主義與霸權行徑，是促使其傳統盟友重新定位對外關係的重要原因。從直接軍事干預委內瑞拉、強行控制委總統馬杜羅夫婦，到公開覬覦格陵蘭島、漠視相關國家主權，美國一系列違反國際法的行為，不僅震驚國際社會，更讓盟友陷入“安全與利益焦慮”。德國媒體民調顯示，當前認為“美國值得信賴”的德國受訪者僅占15%，跌至調查開展以來最低；加拿大總理卡尼更在達沃斯論壇直言“過去依賴地理位置和同盟關係就能獲繁榮的想法已過時，中等強國若不在‘合作餐桌’上，就會淪為‘功能表’上的目標”。



與此同時，美國的“脫鉤”政策與保護主義也讓盟友承受經濟代價。美國對華加征關稅、施壓盟友排斥中國技術，卻未提供替代市場與產業鏈方案，導致歐洲、加拿大等國企業面臨成本上升、供應鏈斷裂風險。正如美國《歐亞評論》指出，“‘脫鉤’在實踐中幾乎不可能實現－－除非承受國內嚴重通脹及供應鏈崩潰的代價”，這種“損人不利己” 的政策，讓盟友逐漸意識到“不能再被動跟隨美國對華戰略”。



“拉力”：中國提供全球稀缺的“穩定性與機遇”



與美國的不確定性形成鮮明對比，中國持續為世界提供 “穩定預期”與“發展機遇”，成為吸引各國的核心吸引力。



從經濟價值看，中國的超大規模市場與開放姿態是關鍵籌碼。2025年中國經濟總量突破140萬億元人民幣，對全球經濟增長貢獻率達28%（國際貨幣基金組織資料），連續多年穩居120多個國家最大交易夥伴；同時，中國“十五五”開局之年明確“推動高品質發展、擴大高水準對外開放”，市場准入負面清單持續縮減，進博會、鏈博會等平台為各國企業提供“機遇清單”。對面臨增長乏力的歐洲國家而言，中國既是“復甦引擎”，也是“產業夥伴”——例如中國在太陽能、風能技術領域的主導地位，能助力歐洲實現能源轉型目標。



從國際秩序角色看，中國的多邊主義立場契合各國對“規則穩定”的需求。在單邊主義、強權政治抬頭的背景下，中國提出全球治理倡議，強調“主權平等、國際法治、多邊主義”，並通過推動“一帶一路”倡議、參與氣候變化與糧食安全合作，填補美國“退群”後留下的治理真空。德國聯邦議院、加拿大政府等均在近期表態中認可“中國是維護國際秩序的穩定力量”，這種對“規則連續性”的認同，成為各國願與中國深化合作的重要基礎。

