張榮恭：鄭麗文和平框架設想盼促雙贏

張榮恭：和平框架的擴增及鞏固，將使兩岸融合共榮成為不可逆的時代趨勢。(中評社資料相) 中評社台北2月5日電（作者 張榮恭）時隔十年的國共兩黨智庫論壇，於2月3日、4日在北京舉辦，秉持過去兩黨論壇的一貫精神，達成有利造福雙方民生的十五項共同意見。這是中國國民黨主席鄭麗文上任三個月來積極的兩岸路線之體現，盼以兩岸關係和平發展的具體行動來扭轉民進黨執政下兩岸對抗不斷升高的危機。



鄭麗文1月29日接受媒體專訪時，首度提出希望2028年國民黨重新執政後，推動建立“兩岸和平框架”，以確保台海和平穩定，並期不因可能又發生政黨輪替而被改變。此為繼連戰倡議“達成兩岸和平協議”及馬英九訴求“簽署兩岸和平協議”後，中國國民黨主席又一次清晰地表達對兩岸關係和平發展制度化、機制化的主張，足以供台灣民眾在兩岸戰爭或和平之間，以及在和平只是口號或化作行動之間，做出對如何選擇執政黨的判斷。



近十年來，不僅原本存在的兩岸協商與聯繫機制中斷，甚至台海局勢愈趨凶險。海基、海峽兩會機制能否運作，是兩岸雙方當局能否良性互動的指標。此一機制始建於1993年國民黨執政時期的辜汪新加坡會談。但2000年民進黨上台後的八年，因拒認同“九二共識”，並推進“台獨”，造成兩會機制停擺。直到2008至2016年國民黨重新執政期間，兩會才重啟並順𣈱協商，簽署了二十三項協議，兩岸關係進入前所未有的和平發展狀態，台海之和平穩定受到國際公認。2016年迄今將近十年，因民進黨連續執政，兩會機制又告崩毀。



歷史證明，凡是堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定；反之則否。這正是國民黨執政與民進黨執政的最大區別，也是民進黨再怎麼抹紅誣衊仍否定不了的事實。台灣民眾未來將如何再度做出選擇，應該已有充分的素材和條件來供判斷；抹紅誣衊的效用遞減已呈現在去年民進黨發動的所謂“大罷免”徹底敗北之中。



執政的民進黨何嘗不願恢復兩會機制？才會一直保留海基會的設置。但是，兩會機制自始就是基於“九二共識”，亦即定位兩岸同屬一個中國，不是國與國關係。正因民進黨違背“中華民國憲法”及兩岸關係條例所定位的兩岸為一個國家、兩個地區，所以從2000年台灣首次政黨輪替以來，民進黨所執政的十八年裡，兩會都未能互動協商。



更因民進黨政府的“台獨”動向日益激進，台海也就愈趨動蕩不安。蔡英文在位的最後一年零十個月，大陸針對“台獨”及外力介入而發動了兩次圍台軍演；賴清德掌權僅一年零七個月，大陸就發動了四次圍台軍演。早在2017年10月即蔡英文上台的第二年，新加坡總理李顯龍就提醒說，兩岸關係如果不再惡化，就已經是最佳狀態；其後，果然兩岸關係持續惡化。2021年4月，英國“經濟學人”雜誌分析指出，台海是“全球最危險的地方”；如今，果然台海的危險性更加嚴重。

