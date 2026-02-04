國家文旅部：將恢復上海居民赴金門及馬祖旅遊

中評社香港2月4日電／記者4日從文化和旅遊部獲悉，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。



新華社報導，文化和旅遊部表示，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。