東京審判美副檢察官日記首披露 揭日侵華惡行

中評社北京2月4日電／新華社記者從侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館獲悉，東京審判時期美國副檢察官薩頓的日記近期被發現，由收藏家鄒德懷拍得並送抵國內。經初步鑒定，日記為原件，係首次披露。



1946年5月3日至1948年11月12日，美、中、英、蘇等11國在日本東京開設遠東國際軍事法庭，審判二戰日本甲級戰犯，又稱東京審判。美國副檢察官大衛·納爾遜·薩頓於1946年隨國際檢察團來華，專責調查日軍在華戰爭罪行，尤以搜集南京大屠殺相關證據為重。



侵華日軍南京大屠殺史研究會專家楊夏鳴說，薩頓曾赴上海、北平、重慶、南京等地，走訪官員、傳教士、醫護人員及南京大屠殺幸存者，搜集了大批第一手證詞、統計資料和照片檔案，是國際檢控方中最早系統接觸南京大屠殺現場材料的西方司法人員之一。不僅如此，薩頓還主導整理遠東國際軍事法庭中國戰場暴行指控證據，將大量中外目擊者證詞轉化為庭審呈件，是將東條英機等戰犯定罪的關鍵人物。楊夏鳴認為，薩頓日記的珍貴之處在於，以第一視角完整記錄了證據獲取、證人甄選、控罪整理等關鍵過程。



日記發現者鄒德懷介紹，全套6本日記是薩頓1946年至1948年執行東京審判任務時的工作筆記，清晰記載了他在華的證據挖掘之旅，包括他實地調查南京大屠殺的諸多細節。例如，走訪長江岸邊曾發生6000人被機槍掃射的慘案現場，調閱慈善團體埋屍記錄的數據，收集了伍長德、尚德義等幸存者的證詞，與東京審判關鍵證人羅伯特·威爾遜、許傳音等人交談，動員他們出庭作證的場景等。鄒德懷介紹，這批檔案還包括薩頓個人遺物，以及6册“關於中國的報告”，內容涉及南京大屠殺、日軍逼迫中國人種植鴉片等。



今年是遠東國際軍事法庭開庭80周年。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長周峰表示，薩頓日記等珍貴史料重見天日，將極大促進南京大屠殺史、東京審判研究進一步深入。接下來，紀念館將對這批檔案開展系統性深入研究。