李家超談香港馬年發展四方向

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月日電（記者 盧哲）中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室2026年新春團拜會4日晚在香港會議展覽中心舉行。香港特區行政長官李家超在團拜會致辭時談了香港在馬年發展的四個方向。他還表示，在馬年，特區政府將與社會各界一道，主動對接國家發展戰略，深化國際交往合作，奮力譜寫“一國兩制”行穩致遠的壯麗篇章。



李家超在致辭時說，乙巳蛇年蜿蜒而去，香港在邁向由治及興的征程上穩步前行。二○二五年，香港經濟達到百分之3.5的按年增長，貨品出口和進口總額分別大增百分之12。這一年，香港繼續成為全球最自由經濟體，世界競爭力上升至全球第三，人才排名和數碼競爭力都升至全球第四，內地和海外企業的駐港公司達到超過11000家的歷史新高。這些成就，都是來自國家堅實支持、特區政府不懈努力、香港市民團結奮鬥，彰顯香港在“一國兩制”下內聯外通的優勢。



“丙午馬年奔騰而至，香港社會經濟將煥發新活力、展現新韌性。在馬年，特區政府將與社會各界一道，主動對接國家發展戰略，深化國際交往合作，奮力譜寫‘一國兩制’行穩致遠的壯麗篇章。”李家超談了香港在馬年發展的四個方向。



第一，爭當先驅，主動融入和服務國家發展大局。今年是國家“十五五”規劃的開局之年，李家超說，其將領導整個特區政府不同政策局和部門，主動對接“十五五”規劃框架，並首次制定香港的五年規劃。特區政府會強化擔當意識，切實履行第一責任人的角色，積極帶領社會各界主動對接“十五五”規劃。“我們將深化與粵港澳大灣區城市的全方位合作，強化規則銜接、機制對接，助力打造世界級的一流灣區。”