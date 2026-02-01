周霽：發展紅利會轉化為全體香港市民的福祉

中央港澳辦、國務院港澳辦副主任，中央政府駐港聯絡辦主任周霽（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月4日電（記者 盧哲）中央政府駐港聯絡辦新春團拜會4日晚在香港會展中心舉行。中央港澳辦、國務院港澳辦副主任，中央政府駐港聯絡辦主任周霽致辭時表示，新的一年，相信香港一定能堅持和完善行政主導，行政與立法良性互動，合力提升特區依法治理效能。他說，發展的紅利、治理的成效、安全的保障，最終都會轉化為全體香港市民的福祉。市民的日子熱氣騰騰，香港這個我們共同的家園就蒸蒸日上。



受中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍委托，中央港澳辦、國務院港澳辦副主任，中央政府駐港聯絡辦主任周霽出席新春團拜會並致辭，代表中央港澳辦、國務院港澳辦和中央政府駐港聯絡辦，向香港市民致以最美好的新春祝福。



香港特別行政區行政長官李家超、中央政府駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、中國人民解放軍駐香港部隊副司令員譚志偉等出席並致辭。全國政協副主席梁振英以及來自中央駐港機構、香港特區政府、立法會、司法機構、社會各界約2000名嘉賓歡聚一堂，共敘情誼、共話新春。



周霽在題為《同舟共濟譜華章 策馬揚鞭啟新程》的致辭中表示，過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，國家各項事業取得新的歷史性成就。“十四五”圓滿收官，我國經濟總量突破140萬億元，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。中共二十屆四中全會擘畫高質量發展新藍圖，中國式現代化的巨輪乘風破浪、揚帆遠航。



周霽說，習近平主席一直牽掛著香港發展和市民福祉，強調支持香港更好融入和服務國家發展大局，指引香港由治及興邁出新步伐。這一年，香港堅決維護國家主權、安全、發展利益，社會保持和諧穩定，經濟發展持續向好，民生不斷改善，一系列盛事、“峰會”成功舉辦，國際調解院在港揭牌運行，香港蟬聯全球最自由經濟體，世界競爭力、金融中心指數、世界人才排名位列前茅，五所高校穩居世界百強。東方之珠正煥發出更加璀璨奪目的光彩。