韓國財界承諾未來5年將對地方投資3百萬億元

中評社香港2月4日電／韓聯社報導，韓國經濟人協會4日在出席總統李在明召開的座談會時承諾，包括韓國十大集團在內的財界將在未來5年對地方進行300萬億韓元（約合人民幣1.4萬億元）規模的投資，爭取出口佳績和經濟復甦的紅利惠及全國各地。



李在明當天在總統府青瓦台召開“青年就業與地方投資企業座談會”。韓國經濟人協會會長柳津、三星電子會長李在鎔、LG集團會長具光謨、現代汽車集團會長鄭義宣等企業家出席。柳津表示，十大集團正在制定未來5年地方投資計劃，總規模將達到270萬億韓元，若計入整個企業，預計投資總規模有望高達300萬億韓元。



據介紹，韓國財界地方投資項目主要集中在增設半導體設備、加強電池生產和研發能力、對碳中和基礎設施進行投資等。據韓國經濟人協會估算，若該投資計劃順利進行，有望創造高達525萬億韓元的生產帶動效應和221萬億韓元的附加值。



就業方面，韓國十大企業今年的新招用人計劃合計為5.16萬人，較去年增加約2500人。其中，約66%將為應屆畢業生或無工作經驗的新入職人員。



李在明表示，有人將經濟比喻為生態環境。有草原，也有蚱蜢和兔子，老虎才能覓食。希望企業發展紅利能夠惠及中小企業、地方和青年一代。