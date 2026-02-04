美韓或在年度安保會議上提出戰權移交時間表

中評社香港2月4日電／韓聯社報導，在韓美加快推進戰時作戰指揮權移交工作的情況下，兩國或在定於10月的第58次韓美安保會議（SCM）上提出完成戰權移交的目標年份。據悉，具體時間很有可能定在2028年。



據韓國政府消息人士4日透露，韓美計劃在第58次韓美安保會議之前完成戰權移交所需的第二階段“全面作戰能力”（FOC）驗證，並獲得兩國防長批准。韓美防長在批准FOC驗證結果的同時制定完成戰權移交工作的目標年份，之後視最後階段評估和驗證情況確定具體時間。預計兩國很可能將目標定在美國總統特朗普任期結束（2029年1月20日）之前的2028年。



韓軍戰時作戰指揮權收回工作的評估及驗證分為三個階段，分別為初始作戰能力（IOC）、全面作戰能力（FOC）和完全遂行任務能力（FMC）。韓軍已完成FOC評估工作，驗證程式也進入收尾階段，僅剩下對未來聯合軍司令部的驗證。



由於FMC評估主要由定量評估組成，兩國最高統帥的政治決斷將起到重要作用。韓國總統李在明曾表明“任內實現戰權收回工作”的意志，加上特朗普政府近期發佈新版“國家防務戰略”（NDS）指出“韓國盡可能自主應對來自朝鮮的常規武器威脅”，據此兩國戰權移交工作有望進一步提速。



韓美通過戰區級聯合軍演評估韓方收回戰權的條件是否成熟，即韓軍是否具備主導聯合防衛的核心軍事力量；同盟是否具備應對朝鮮核導武器的能力；韓半島及地區安全環境是否符合戰權移交條件。為此，兩國商定下月中旬如期實施“自由護盾”（FS）聯演，在韓半島發生突發情況的假想場景下進行指揮所演習（CPX）。