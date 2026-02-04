歐警惕日選舉減稅承諾 財政惡化風險引發擔憂

中評社香港2月4日電／共同社報導，對於日本各政黨在眾院選舉中競相承諾消費稅減稅以應對高物價，歐洲的金融機構和媒體表現出警惕。背後原因在於，一旦稅收減少，日本的財政將進一步惡化，金融市場的不穩定性可能外溢。有人擔心英國的“特拉斯衝擊”或在日本重演，即在缺乏財源支撐的情況下推出大規模減稅，最終引發貨幣、債券、股票“三重下跌”。



1月在瑞士東部達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，日本的財政狀況成為關注焦點。“長期利率、財政怎麼樣了？”“日本打算怎麼辦？”三井住友銀行行長福留朗裕稱遭到連番提問。他表示：“也許有人想起了特拉斯衝擊。”



羅森社長竹增貞信也透露，自己就“源自日本政治的經濟形勢”遭遇密集追問。考慮到日元走弱等情況，他表示感到外界對日本“略有擔憂”。



日本首相高市早苗1月宣佈將把餐飲與食品消費稅限時兩年降為零，之後出現了因拋售國債導致的長期利率急劇上升。德國資產管理公司DWS指出，“關於日本是否會無法償債的老問題再次浮現”。



瑞士《新蘇黎世報》強調，“雖然日本已不再耀眼，但一直被視為穩定的象徵。如今連這種評價也岌岌可危。”報導還指出，受國債價格下跌與日元貶值影響，“海外的不安情緒也在升溫”。



高市稱日本長期受“過度緊縮財政”的束縛，提出“負責任的積極財政”，但日本的財政紀律未必嚴格。國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，2024年日本政府債務餘額相當於國內生產毛額（GDP）的236.66%。在有數據的國家中，高於委內瑞拉的164.27%，居世界之最。



日本的消費稅標準稅率為10%，約為英國、法國、意大利的一半。歐洲主要國家對食品降低稅率，但實施零稅率的衹有英國。



德國今年起將餐飲業的稅率從19%降至7%，但據德國《明鏡》週刊對10家連鎖餐飲企業截至1月15日的價格調查，平均價格較上月下降的僅有3家。該週刊認為，減稅的效果最終不過是補貼行業的程度。