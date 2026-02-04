日產汽車日國內銷量低迷　銷售協會危機感強烈

中評社香港2月4日電／共同社報導，日產汽車銷售協會會長加藤敏彥（茨城日產汽車社長）對日產汽車日本國內銷售持續疲軟表達了強烈危機感。他接受共同社採訪時稱，“必須儘快恢復到60萬輛以上，否則遲早要縮減規模”，提及了削減門店數等可能。



日產因經營困境導致的品牌形象受損及新車投放遲緩，國內銷量持續低迷。2025年為40.3105萬輛，較上年縮水15.2%，為近30年最低水準。2019年以後銷量始終不到60萬輛。



日產去年秋季發售微型車“ROOX”，這是日產時隔約3年再度發售新車型。此外，純電動汽車（EV）“聆風”（LEAF）新版於1月開始交付，大型休旅車“ELGRAND”也將在今夏推出16年來首款全面升級版。



加藤在期待“銷量增加提振銷售一線士氣”之餘，也表示“（新車發售）間隔3年本身就不合理”，要求更有計劃地發售新車。他強調稱：“如果將國內定位為核心市場，就需要通過先行投資創造需求。”



加藤指出國內市場呈收縮趨勢，但增加符合日本道路狀況的本土專用車型對擴大銷路而言十分重要。他認為應引入配備滑門的小型車，以抗衡豐田汽車的“Sienta”（賽那）等車型。



截至2025年底，共有114家日產銷售店加盟日產汽車銷售協會，全國門店數為1947家。