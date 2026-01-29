蕭旭岑：國民黨在做實事　為台灣民眾謀福利

中國國民黨副主席蕭旭岑接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）4日下午，中國國民黨副主席蕭旭岑一行參訪北京清華大學。期間，蕭旭岑接受記者採訪時表示，這一趟來大陸最重要的目的就是台灣的產業和民眾發聲，中國國民黨在做實事。他說，未來在國共兩黨重啟交流平台之下，會讓更多的產業、更多的民眾受惠。



國共兩黨智庫論壇3日在五個核心領域達成15條共同意見，次日，文化和旅遊部就宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。



“我很高興聽到大陸的文旅部宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。我認為這就是我們這一趟來到大陸的目的，為台灣的產業、台灣的民眾發聲。”蕭旭岑說，此次論壇在觀光、旅遊、醫療、防災等重要領域建立起兩岸交流平台，而且達成共同意見後，大陸馬上宣布好的政策，所以表明中國國民黨在做實事。



蕭旭岑說，相信綠營有一些人是不樂見我們有這樣的一些成果，所以批評我們“大拜拜”或者是有一些酸言酸語。但馬上就有這樣正式的政策宣布，代表中國國民黨跟對岸建立起一個互信有效的平台，這只是一個開始。他表示，未來在國共兩黨重啟國共論壇平台之下，會讓更多的產業，更多的民眾受惠，這是未來要繼續努力的目標。



被問及如何實現兩岸溝通機制的持續性、長期性和固定性時，蕭旭岑表示，鄭麗文主席上任後，國民黨已踏出關鍵一步，成功恢復了停滯近10年的國共交流平台。未來，中國國民黨將研究推動該平台定期化運行，聚焦各類重要議題和關鍵領域深化溝通交流，目的是為了讓台灣老百姓從中獲得實實在在的益處。



對於兩岸交流初步破冰後是否會推動更高層級互動，蕭旭岑表示，最重要的就是兩岸能夠春暖花開，今天剛好是立春，立春是一年的開始，相信這也是兩岸關係從冬天走向春天重新的出發。他說，未來中國國民黨要努力地扮演好為台灣老百姓發聲、謀福利的角色，至於未來更高層的互動，相信在兩黨建立起互信和溝通平台之下，會水到渠成。



針對大陸方面擔憂島內選舉可能導致國民黨兩岸政策出現波動的問題，蕭旭岑說，台灣各類民調均顯示，希望兩岸維持溝通管道、深化交流合作是台灣的主流民意，既然中國國民黨也是要依循主流民意，所以相信政策不會有變動。