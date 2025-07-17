楊流昌：慧能的禪心，中國人的明心見性

楊流昌：原來最深的智慧，從來不在經卷裡，而在母親的皺紋裡，在孩子的笑聲裡，在一粥一飯的溫熱裡。(資料相) 中評社香港2月5日電／題：明心見性​



作者 楊流昌



暮色漫過南華寺的飛檐時，我總愛坐在古榕下的石凳上。風穿過枝葉的縫隙，捎來木魚聲裡藏著的《壇經》餘韵－－那是六祖慧能的聲音，穿越一千三百年光陰，仍像山澗清泉般淌進人心。寺角的青苔爬上碑刻，“菩提本無樹”的字跡被歲月磨得溫潤，卻比任何經卷都更直抵肺腑。此刻，我忽然懂得：慧能的偉大，從不是將佛法束之高閣，而是讓禪機落進尋常百姓的呼吸中、飯碗裡、衣褶間。



風幡動處 見心之機



第一次讀懂“明心見性”，是在那場著名的風幡之辯前。印宗法師講經，見風吹幡動，弟子們爭論“風動”還是“幡動”。慧能一句“不是風動，不是幡動，仁者心動”，如驚雷劈開迷障。眾人皆以為他在詭辯，我卻看見其中藏著中國禪宗最珍貴的覺醒－－不再向外求法，轉而向內觀心。



這讓我想起母親的灶台。她不識字，卻把“心動”的道理活成了日子。四年前父親突然離世，靈堂的白燭映著她熬紅的眼，可她偏要在守靈夜煮一碗糖水蛋。小弟哭著說“這時候不該吃甜的”，她用沾著面粉的手抹去他臉上的淚：“你爹生前最愛喝這個，他說苦日子裡得有點甜才扛得住。”那一刻，我忽然懂了慧能的深意：痛苦如風，悲傷似幡，若執著於“風幡是誰動”，便永遠困在情緒裡；唯有看清“心動”的本質，才能在無常中站穩腳跟。母親沒讀過《壇經》，卻用一碗糖水蛋，把“應無所住而生其心”熬成了人間至味。



慧能的禪機，從來都是“活的”。他在五祖弘忍的寺廟裡舂米八月，腰間墜石的凹痕是打磨本心的錘印；獲得衣鉢傳承後，在獵人隊隱身十五載，刀光劍影裡護持的是“本來無一物”的澄明。當他說出“佛法在世間，不離世間覺”時，早已為中國佛教劈開新路－－不必遠赴西天取經，不必枯坐蒲團參禪，挑水劈柴皆是道，吃飯睡覺盡禪機。



本來無一物 何處惹塵埃



弘忍大師欲傳衣鉢，命弟子作偈。神秀寫“身是菩提樹，心如明鏡台。時時勤拂拭，勿使惹塵埃”。眾人贊其精進，慧能卻看出其中“有住”的執念。不識字的他請人代筆寫下“菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃”。看似否定，實則是更高維度的肯定－－不是要“拂拭”塵埃，而是明白塵埃本空，何須拂拭？



這讓我想起父親去世二十多天後，母親摔碎髖骨住院手術時的模樣。那天她一大早為家人洗衣晾曬，愰惚間自樓梯摔下。當救護車載她呼嘯趕往縣城醫院去時，她攥著子女的手說：“別慌，我這輩子最怕麻煩人，咱不哭，陪我說說話。”手術室外，她摸出常戴的老花鏡擦拭，鏡片上還沾著廚房的油星子。“你看這玻璃，”她指著鏡面，“擦得太亮反而晃眼，留點指紋才像日子。”



母親的話，恰是對“本來無一物”最生動的注解。她不懂“空性”，卻懂“不執著”：傷痛要治，但不必天天守在病房嘆氣；手術有風險，但與其害怕不如好好吃飯。術後她按醫囑，在兒女陪伴下每天拄杖練步，嘴裡哼著不成調的歌：“左腳右腳慢慢抬，就像當年撿田螺。”俗話說傷筋動骨一百天，何況那時她已高齡八十好幾，可術後不到兩個月她就能獨自行走，醫生直呼“不可能”，硬是被她過成了“本來就該這樣”的日常。



慧能在《壇經》中說：“煩惱即菩提，生死即涅槃。”母親用行動詮釋了這句話－－她的病痛是煩惱，子女的陪伴是菩提；與丈夫生死離別是苦，她的一粥一飯是樂。她沒讀過“頓悟成佛”的理論，卻在柴米油鹽中活出了“無住生心”的境界。這或許就是慧能對中國佛教最大的貢獻：讓深奧的佛法落地生根，成為普通人也能觸摸到的生活智慧。



佛法在世間 不離世間覺



慧能臨終前留下偈語：“兀兀不修善，騰騰不造惡。寂寂斷見聞，蕩蕩心無著。”這四句看似消極，實則藏著大智慧－－“不修善”不是作惡，而是不刻意標榜善行；“不造惡”不是放縱，而是不被惡念束縛。就像母親常說的：“做好事別到處說，做錯事別往心裡擱。”



四年前父親去世後，母親搬來與我們同住。她堅持自己做飯，說“灶火暖，人就不冷”；她不肯用保姆，說“手腳能動彈，就別麻煩孩子”。有次我勸她去醫院體檢，她拍著胸脯笑：“我這身子骨比你爹當年還硬朗，他走了我得更小心活著，不然孩子們該擔心了。”這話聽著樸實，卻暗合慧能“佛法在世間”的真諦－－覺悟不在深山古刹，而在照顧好自己的當下。



慧能在曹溪說法三十載，從不談玄說妙，只說“吃飯時吃飯，睡覺時睡覺”。他的弟子法達誦《法華經》三千部，卻因執著“功德”而不得入道。慧能點化他：“心迷法華轉，心悟轉法華。”意即要從心性體悟，而非文字執著，法達聞而涕泣懺悔，最終證悟本心。母親便是如此：她不識一字，卻能背出《壇經》裡的句子；她不懂“轉識成智”，卻能把“八風不動”活成習慣。鄰居誇她神情好，她擺擺手：“哪有什麼好神情？不過是心裡裝的事少，就像山間竹子，風來了彎彎腰，風過了照樣直挺挺。”



這種“不離世間覺”的智慧，正是慧能對佛教中國化的關鍵貢獻。他沒有照搬印度的苦行傳統，而是結合儒家“修身齊家”的理念，將佛法融入中國人的日常生活。就像母親用“竹子的韌性”解釋“八風不動”，用“灶火的溫暖”詮釋“慈悲喜舍”，慧能用最樸素的語言，讓禪宗成為中國人自己的信仰－－它不要求你放棄家庭，不強迫你遠離世俗，只教你在本心處下功夫。



迷時師度 悟時自度



《壇經》記載，慧能初見五祖弘忍，五祖質疑其嶺南貧窮人身份能否成佛，慧能以“人雖有南北，佛性本無南北”回應，強調佛性不因地域、出身而區別。這句話不僅打破了地域、身份隔閡，更打破了“修行必須出家”的執念。他本人就是在家人，靠砍樵為生，卻證得無上菩提。這種“凡夫即佛”的思想，徹底顛覆了中國人對佛教的認知－－原來成佛不必剃度，不必遠游，只需“明心見性”。



母親的經歷，恰是這句話的注腳。她沒讀過書，也不常去寺廟，卻在父親離世、自己摔傷手術的雙重打擊下，活出了“自度度人”的境界。父親去世後，她仍然表示希望擔起照顧孫輩的責任，說“孩子們沒了爺爺，不能再沒奶奶”；摔傷手術後，她堅持每天拄拐散步，說“躺久了骨頭會銹，得活動活動”。她常說：“人這一輩子就像挑水，缸滿了就歇，桶漏了就補，別總盯著別人家的缸。”這話聽著像俗語，卻暗含慧能“自性是佛”的深意－－每個人心中都有一口井，只要肯低頭挖掘，就能找到甘泉。



慧能在《壇經》中說：“迷時師度，悟時自度。”母親沒遇到名師，卻在生活中完成了自我度化。她用行動告訴我：所謂“明心見性”，不是追求虛無縹緲的境界，而是在認清生活的真相後依然熱愛它。就像她栽的木槿，冬天落葉，春天開花，從不多愁善感；就像她納的鞋底，針腳密實，卻不求華麗，只圖耐穿。這些平凡的瞬間，都是“自性”的顯現－－無需外求，本自具足。



禪在生活 心在當下



暮鼓響起時，古榕的影子在地上織成網。我望著母親在庭院裡澆花的背影，忽然想起慧能的另一句話：“佛法無多子，長遠心難得。”母親今年九十高壽，耳聰目明，還能幫著帶曾孫。她沒讀過《壇經》，卻把“長遠心”活成了本能－－年輕時要下地幹活還要撫養七個子女，晚年時自食其力還幫著照顧孫輩。如今她常說：“我這輩子沒什麼本事，就會‘慢慢來’三個字。”



這“慢慢來”的智慧，正是慧能留給中國人最珍貴的禮物。在這個焦慮的時代，人們總想著“速成”“立地成佛”，卻忘了“明心見性”本是一場終身的修行。就像母親澆花時說的：“急什麼？花開有花開的時間，雨落有雨落的聲音。”她沒讀過“頓悟”的理論，卻用一生的從容證明：真正的覺悟，不在某個瞬間的開悟，而在每個當下的覺察。



風又起了，吹得經幡獵獵作響。我忽然聽見慧能的聲音在風中飄：“迷人念佛求生於彼，悟人自淨其心。”是啊，心若明鏡，何須向外求？母親的五男二女都已長大，各自有了自己的風雨，可每當電話裡傳來她那句“吃了嗎？睡得好嗎？”總覺得那聲音裡有千年的禪意在流淌－－原來最深的智慧，從來不在經卷裡，而在母親的皺紋裡，在孩子的笑聲裡，在一粥一飯的溫熱裡。



暮色漸濃，古榕的影子越拉越長，像一條通往心源的路。我知道，只要沿著這條路走下去，終會遇見那個本自具足的自己－－就像慧能在嶺南的樵歌裡，母親在灶前的炊煙裡，我們，在每個當下的清明裡。這，就是慧能的禪心，這，就是中國人的明心見性。