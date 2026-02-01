習近平同特朗普通電話　談台灣問題

2月4日晚，習近平同特朗普通電話。特朗普表示重視中方在台灣問題上的關切。資料圖 中評社北京2月5日電／2月4日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。



新華社報導，習近平指出，過去一年，我們保持著良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關繫領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎。我高度重視中美關係。新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國“十五五”開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。雙方要按照我們達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。



習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。



特朗普表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。我同習近平主席有著偉大的關係，我很尊重習近平主席。在我和習近平主席引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動。我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。